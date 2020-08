Wonder Boy: Asha dans Monster World

Wonder Boy revient avec un nouvel opus qui nous met dans le rôle d’Asha, un personnage apparu dans le quatrième opus

Wonder Boy: Asha in Monster World est un tout nouvel épisode qui revient pour parier sur la plate-forme classique et l’action de la franchise, en plus d’être le premier de la franchise à avoir des voix pour ses personnages, un doublage complet qui fait un avancer vers la licence.

Plateformes: Nintendo Switch PlayStation 4

Date de sortie: 2021

Genre: Plateformes

Développeur: STUDIOARTDINK

Format: physique, numérique

Langue: à déterminer

Score de la communauté:

0 (0 avis)

