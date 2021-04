Wonder Boy: Asha dans Monster World réinvente un classique sur PS4 en 2021

L’arrivée du magnifique remake de Wonder Boy: The Dragon’s Trap par LizardCube a vraiment ramené la franchise d’entre les morts. Monster Boy et le royaume maudit ont apporté une touche plus moderne aux choses en 2018, et maintenant, Wonder Boy: Asha dans Monster World est en route pour PlayStation 4 plus tard cette année. Cette nouvelle aventure est un remake du classique Monster World IV de Mega Drive, et des membres clés de l’équipe d’origine y travaillent.

Aujourd’hui, une nouvelle bande-annonce a vu le jour, mettant en valeur le style visuel joyeux et coloré du jeu et les raffinements du gameplay. Une version physique du remake devrait sortir avec le SKU numérique, comme on le voit dans la vidéo, avec une date de sortie vague au T2 2021. Une date de sortie ferme ne peut pas être trop loin.

Avez-vous hâte de Wonder Boy: Asha dans Monster World? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.