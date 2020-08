Wonder Boy: Asha dans Monster World est annoncé et laisse ses premiers détails

La présentation complète du jeu vidéo aura lieu le samedi 29 août lors de l’événement Awesome Indies

La saga Wonder boyBien qu’il ait déjà plusieurs décennies derrière lui, il continue de nous offrir de grands moments et ces dernières années, il a fait la une des journaux grâce aux remakes de plusieurs de ses épisodes. Mais maintenant c’est annoncé un tout nouvel épisode intitulé Wonder Boy: Asha dans Monster World qui, avec une partie de l’équipe du jeu vidéo original, ramènera les aventures de cette saga de plates-formes emblématique.

Comme ils l’ont rendu public depuis le portail IGN, Wonder Boy: Asha dans Monster World est un tout nouvel épisode qui reviendra pour parier sur la plateforme classique et l’action de la franchise. Ce jeu vidéo a été annoncé pour PS4 et Commutateur Nintendo exclusivement et viendra de la main des études Artdink et Jeux ININ, qui ont dans leur personnel une partie de l’équipe qui a travaillé sur le Wonder Boy original.

Comme révélé, Wonder Boy: Asha dans Monster World aura pour protagoniste précisément Asha, un personnage tiré de Monde des monstres IV. Ce nouveau titre arrivera doublé (bien que les langues dans lesquelles le doublage n’auront pas été révélées, on s’attend à ce qu’elles soient au moins l’anglais et le japonais). Au-delà de cela, très peu de détails ont été donnés.

Ce qui a été confirmé, c’est que l’annonce complète de Wonder Boy: Asha Il arrivera cette semaine et aura lieu pendant l’événement Indies géniales qui aura lieu le 29 août dans le cadre de Gamescom. Cet événement proposera des actualités sur les différents jeux vidéo de la scène indépendante, ce qui comprend bien sûr Wonder Boy: Asha dans Monster World. Vous pouvez suivre cela et tous les événements en direct avec nous et nous serons attentifs à apporter toute nouvelle qui se pose à cet égard

