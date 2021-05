Wonder Boy: Asha dans Monster World apporte la plate-forme classique sur PS4 le 28 mai

Sibo Homeconcept Assiette plate en grs de table beige 28 cm - Lot de 6

Avec notre collection phare Oslo, on fait table rase des codes classiques de la table pour l'exploration de territoires inconnus, des formes et matires organiques, empreints de magie visionnaire. Avec cette assiette plate 28 cm, on réinvente une esthétique plus sensuelle et plus moderne avec cette association de couleurs naturelles mates et brillantes. Le grs a été soigneusement travaillé la main pour obtenir un résultat fin et résistant. Garanti lave-vaisselle et micro-ondes.