Wombo AI est la dernière application de deepfake virale: Elon Musk et Donald Trump peuvent aussi chanter des chansons

Le succès de Deep Nostalgia est une autre preuve de combien nous aimons voir ce que l’intelligence artificielle est capable de faire avec nos photos, et maintenant elle est apparue une nouvelle application mobile virale appelée Wombo AI (ou Wombo, tout simplement) qui devient un succès écrasant avec un ton beaucoup plus décontracté.

Ce que fait cette application est de prendre n’importe quelle photo et de rendre la personne ou le personnage sur cette photo chanter des chansons célèbres avec une synchronisation labiale et des gestes que sans être parfait, c’est convaincant et surtout très drôle.

Deepfakes et chansons à succès, une recette efficace

L’application Wombo est disponible pour iOS et Android depuis des mois, mais C’est maintenant que votre utiliser et nous avons commencé à le voir exploser sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram ou Twitter regorgent de petites vidéos de personnes souvent célèbres interprétant des chansons grâce à la magie de l’intelligence artificielle et les deepfakes sont désormais très nombreux.

OMG ça #wombo l’application est hilarante. Je n’ai pas pu résister un peu #Atout karaoké pic.twitter.com/sy4bL8JMnw – Les conservateurs ont brisé le Royaume-Uni (@ishootblue) 10 mars 2021

Le fonctionnement de l’application est très simple: après son installation, il nous est demandé d’accéder à la caméra (pour prendre des selfies) et au stockage interne (pour utiliser les photos de la galerie). Après ça nous pouvons sélectionner l’une de ces photos ou prendre un selfie, par exemple, ce qui déclenchera le processus.

Ci-dessous, nous sommes offerts une petite sélection de sujets populaires comme «Dame tu cosita» d’El Chombo, «What is love» de Haddaway »ou le légendaire« Never gonna give you up »de Rick Astley, entre autres. Je voulais aller un peu plus loin et générer un deepfake avec une photo de l’artiste lui-même et sa chanson pour voir à quoi ça ressemblait:

Comment un deepfake de Rick Astley chante-t-il son thème légendaire? La vérité est que #WomboAI c’est assez convaincant 😜 pic.twitter.com/aeXWW7T80O – Javier Pastor (@javipas) 11 mars 2021

Nous ne pourrons pas utiliser d’autres chansons car il est très probable que l’algorithme ont été formés avec des acteurs et des actrices qui chantent ces chansons spécifiquement et ce sont eux qui font réellement les gestes qui sont ensuite superposés et appliqués à la personne sur la photo en utilisant l’intelligence artificielle.

Après avoir tout confirmé, le processus ne prend que quelques secondes, puis il nous est proposé de voir le résultat, de l’enregistrer ou de le partager. Bien que ce ne soit pas parfait, la vérité est qu’il est possible de réaliser des vidéos agréables et amusantes dans lesquelles N’importe qui peut devenir un chanteur à succès avec deepfake.

Bien que de nombreuses personnes aient utilisé cette application virale pour faire chanter des personnes célèbres, Wombo AI commence également à être utilisée – bien sûr – avec des personnages de fiction, par exemple. font partie de la culture des jeux vidéo ou de la bande dessinée.

Comme vous pouvez le voir dans les exemples, les résultats sont très convaincants même s’il est clair qu’il s’agit de fausses vidéos. L’intelligence artificielle pour ce type d’objet a applications accrocheuses et très amusantes, bien que, comme toujours, des soupçons surgissent sur ce que font les responsables de ces applications avec les photos que nous téléchargeons.