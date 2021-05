« Woman »: tout sur Sinan Helvaci et Hakan Kurtas, les nouveaux protagonistes de « Kadin »

« Femme», Coproduit par Med Yapım Oui MF Yapım afin de Renard Turquie Il a été vendu dans plus de 50 pays, dont l’Espagne, les États-Unis, le Mexique, l’Argentine et le Brésil, après être devenu l’un des plus grands phénomènes télévisuels de son pays d’origine. Le drame est également connu sous le nom de « Force de la femme« Y »Courage de femme».

le productions turques ont traversé différentes frontières, devenant les favoris de millions de téléspectateurs à travers le monde, et après le succès de titres tels que « Kara sevda« Oui « Erkenci Kuş« , maintenant c’est au tour de « Kadın« (« Femme », en espagnol), une série turque diffusée à l’origine entre 2017 et 2020, elle-même une adaptation de « Femme », un drame japonais écrit par Yuji Sakamoto.

Abandonnée par sa mère lorsqu’elle était enfant, Bahar est une jeune veuve avec deux enfants qui vit dans un quartier très pauvre après la mort de son mari, Sarp, dans un accident. Seule, elle doit continuer Nisan, 8 ans, déjà Doruk, 3 ans, mais avec peu d’aide de sa jeune voisine, une mère célibataire peu recommandable, et de sa collègue, une femme qui a été reniée par son mari.

Actuellement, les nouveaux protagonistes de « Femme » ils sont Sinan helvaci Oui Hakan kurtas, deux acteurs turcs avec une feuille de route et une expérience dans les projets de séries turques. Les deux sont la sensation du moment et le public demande à en savoir plus sur ces artistes. Lisez la suite pour en savoir un peu plus sur qui ils sont et sur leur carrière artistique.

TOUT SUR SINAN HELVACI ET HAKAN KURTAS QUI SERONT LES NOUVEAUX ACTEURS DE «KADIN»

Sinan commence à réaliser son rêve et grâce à sa participation à « Mujer », son nom est bien mieux connu. (Photo: Instagram)

Sinan helvacı il est né le 8 octobre 1990 au Istanbul. Il a vécu sa première expérience télévisuelle en participant à la série « Un tel temps qui passe » cela a marqué une période. Il a commencé dans le théâtre à préparer des chorégraphies pour certaines pièces tout en étudiant à Lycée Saint Joseph au 2010.

Au 2011, a commencé le Département de théâtre du Conservatoire d’État de l’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan afin de verser son intérêt pour le théâtre dans ses études de premier cycle. Cependant, il a laissé ses études là-bas, est allé à France et diplômé de la Théâtre Cours Florent de la Université de la Sorbonne.

L’acteur est l’un des derniers ajouts à « Kadin ». (Photo: Instagram)

Au cours de sa maîtrise en 2016, est apparu dans des films comme «Le pont», «Étapes» Oui « Il y a des murs entre nous. » Au 2017, « Kantsaywhere « , qu’il a écrit et réalisé, a été créée au Festival du film de l’île de Rhodes. Finalement, Helvacı, qui a joué des acteurs à succès comme Kadir İnanır Oui Vahide Perçin dans le film « Kapi » de 2019, maintenant donne la vie à Raif, un personnage obsédé par les fauteuils roulants, dans la série télévisée «Kadin».

Raif il est le fils de l’écrivain Fazilet Asçioglu (Hümeyra). C’est un homme hargneux et hostile qui est en fauteuil roulant. Elle vit avec sa mère, qui garde un secret de son passé qui semble la hanter et qui aurait pu la conduire à abandonner sa passion pour la littérature.

Kurtaş est diplômé du département de théâtre du Conservatoire d’État de l’Université Mimar Sinan. (Photo: Instagram)

Hakan Kurtaş il est né le 7 septembre 1988 au Izmir, dinde. Il est un acteur turc de films et de séries télévisées. Après avoir terminé sa vie au lycée en Lycée Bursa Anatolian, Kurtaş Diplômé de Département de théâtre du Conservatoire d’État de l’Université Mimar Sinan. Sa mère est professeur d’art et son père est pédiatre.

Sa mère est diplômée de Département d’économie lorsque Hakan Il avait 3 ans, puis il a repris l’examen et a terminé son enseignement de la peinture. Il a deux frères plus jeunes. Il a joué au basket-ball pour des clubs professionnels avant l’université. Il dessine des dessins animés et ses dessins animés ont été publiés dans Leman, des magazines d’humour et des dessins animés pendant un certain temps.

Kurtaş, qui s’est intéressé au théâtre au lycée, a décidé de faire ce travail dans son école. Au 2010, a participé au jeu de « Punk rock » du Théâtre DOT. Plus tard, il a joué le personnage de Can Uçar dans le dernier épisode de la série «Ezel» Publié dans VTT. Au 2011-2012, a fait ses débuts avec le rôle de Sinan harmangil dans la série télévisée «Bir Çocuk Sevdim», qui a été préparé par la production de TMC au Kanal D puis transféré vers Star de télévision.

Hakan Kurtas est un acteur turc de 32 ans, devenu la nouvelle star de la Turquie après son rôle dans «Woman». (Photo: Instagram)

Au 2012, a joué le personnage İzzet Gündoğdu, dont les événements tragiques ont eu lieu dans le film « Corps », avec qui il a partagé Hatice Aslan. Aussi dans 2012, a joué un boxeur dans la pièce « Beautiful Burnout » / « Supernova », dirigée par Murat Daltaban pour lui Théâtre DOT. Il a longtemps étudié la boxe pour se préparer à son rôle.

Plus récemment, il a joué dans le court métrage «Meşakkat et sa femme», dirigé par Esme madra, qui a concouru dans la catégorie Courts métrages de fiction dans le IX Festival du court-métrage de Akbank. Au 2013, avec ses amis Ulaş Tuna Astepe Oui Efe Tunçer, a fondé le groupe musical Bir décembre. Kurtaş il écrit et compose dans ce groupe de musique, joue de la guitare et chante. Il diffuse également ses chansons sur Internet.

L’interprète est sorti avec l’actrice pendant quatre ans Sukran ovali, mais ils se sont terminés brusquement. Selon les médias de votre pays, Hakan Après la rupture, elle a avoué qu’elle ne sortirait jamais avec un autre collègue. L’acteur avait juré de ne plus jamais tomber amoureux au travail. Cependant, dans 2015 Il a rompu cette promesse en entamant une relation amoureuse avec l’actrice turque Beril Kayar.