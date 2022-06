Wolverine Fan Art imagine Chris Evans comme Logan

Si les frères Russo parviennent à leurs fins, Chris Evans sera le prochain Logan lorsque les X-Men seront redémarrés dans l’univers cinématographique Marvel. Joe et Anthony Russo, qui ont co-réalisé deux Capitaine Amérique des films avec Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie, a récemment approuvé Evans pour jouer à Wolverine. Les deux sont d’accord sur ce choix, Anthony expliquant à Comicbook.com :

« Evans a une portée incroyable et une grande physique, et il est vraiment doué pour le contrôle de son corps. C’est un acteur incroyable. Je ne veux pas dire cela dans le mauvais sens, mais il n’a rien à voir avec Captain America. Steve Rogers est très contrôlé et calme, discret. Chris est énergique, drôle et charismatique, et il apporte beaucoup d’énergie au tournage. J’adorerais le voir faire quelque chose comme Wolverine. »

C’est un choix intéressant, et ce n’est pas en dehors du domaine du possible, étant donné que le multivers permet théoriquement aux acteurs du MCU de revenir dans différents rôles. Evans a récemment taquiné l’idée de revenir dans le MCU en tant que quelqu’un d’autre que Steve Rogers, notant qu’il serait plus ouvert à revenir en tant que son Les quatre Fantastiques personnage de Johnny Storm. Mais l’idée d’avoir Evans jouant Wolverine a intrigué de nombreux fans de Marvel, qui ont demandé du fan art à BossLogic en imaginant le casting. Il s’est avéré que l’artiste numérique avait déjà créé une telle œuvre, même s’il l’avait fait à l’époque pour plaisanter.

Qui jouera le Wolverine du MCU ?

Internet est très divisé sur qui devrait exactement jouer le prochain Wolverine. Alors que Hugh Jackman a pris sa retraite du rôle, certains fans s’accrochent toujours à l’idée de le faire revenir via le multivers. Pendant ce temps, divers acteurs ont été suggérés par les fans pour un nouveau Logan, et certains choix populaires incluent Scott Eastwood, Karl Urban, Henry Cavill et Tom Hardy. Harry Potter La star Daniel Radcliffe a également beaucoup parlé de fans, un choix que Radcliffe lui-même ne semble pas comprendre ou ressentir est tout ce qui risque de se produire.

« J’ai entendu ça », a déclaré Radcliffe à propos des rumeurs selon lesquelles il pourrait jouer Logan, via Le spectacle de ce soir. « C’est quelque chose qui revient de temps en temps ces dernières années, et à chaque fois que ça revient, je me dis : « Ce n’est pas vrai. Il n’y a rien derrière ça. » »





Il a ajouté: « Je pense que c’est parce que Wolverine, dans les bandes dessinées, est assez court. Donc, je pense que ce sont les gens qui disent: » Qui est un petit acteur? Lui! Il peut peut-être le jouer. Je veux dire, tout ce qui implique la ressemblance la plus fugace avec Hugh Jackman est incroyablement flatteur, donc je suis content de ça. »

Les fans continueront probablement à débattre de qui devrait jouer le prochain Wolverine jusqu’à ce qu’une annonce officielle du casting vienne de Marvel. Même dans ce cas, nous pouvons être sûrs que la nouvelle suscitera une certaine division, étant donné le nombre de fans qui ont leurs favoris personnels en tête pour le rôle.