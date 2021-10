Wolfman de Ryan Gosling remplace Leigh Whannell par le réalisateur de The Place Beyond the Pines

celui de Ryan Gosling Le loup garou s’agite à Blumhouse depuis un petit moment maintenant sans voir beaucoup de mouvement. La nouvelle version du film classique Universal Monster a été annoncée après le succès de L’homme invisible redémarrage, qui à son tour était effectivement un coup d’envoi de l’ancien Univers sombre qu’Universal avait initialement annoncé en 2017 avant le raté de Tom Cruise La momie le remettre dans le sol et l’enterrer. La vision complètement réinventée de Blumhouse sur le Homme invisible était cependant suffisant pour redonner vie à la possibilité d’un Monservere universel, et Le loup garou est le prochain dans sa ligne de mire. Alors que Leigh Whannell avait initialement signé pour diriger, il semble qu’il se soit maintenant éloigné du projet, et Gosling a fait appel à son collaborateur fréquent. Derek Cianfrance pour diriger le film.

Loup garou serait le troisième film sur lequel Gosling et Cianfrance ont travaillé ensemble, et étant donné que leurs précédentes offres de L’endroit au-delà des pins et Valentin bleu n’étaient pas exactement un rire par minute, alors ils pourraient certainement apporter un ton sombre au film. Selon les rapports originaux, l’idée de l’histoire est venue de Gosling lui-même, Lauren Schuker Blum et Rebecca Angelo écrivant le scénario. Alors que le dernier redémarrage de Le loup garou en 2010 a mis le monstre titulaire de Benicio del Toro dans un décor d’époque, cette nouvelle prise mettra la bête velue dans un décor moderne et on dit qu’elle s’inspire principalement de Somnambule, le thriller psychologique de 2014 avec Jake Gyllenhaal et Bill Paxton.

Selon le dernier rapport sur le projet, Leigh Whannell a été forcée de quitter la production du film en raison d’un conflit d’horaire, ce qui pourrait être le Améliorer La série télévisée, basée sur le film d’action cyberpunk 2018 de Whannell, fera partie de l’accord global du réalisateur australien avec Blumhouse. Alors que Whannell a eu beaucoup de succès avec L’homme invisible, il semble que la société de production approfondisse sa refonte de vieux films de monstres et il aura probablement une autre chance d’amener une autre créature classique sur les écrans à l’avenir.

Jason Blum a récemment confirmé la nouvelle que les redémarrages d’Universal Monsters sont certainement une grande caractéristique de la prochaine liste de Blumhouse. Parler à Collisionneur, Blum a déclaré: « Nous en avons deux ou trois que nous développons. Ils ne sont pas encore annoncés, donc je ne peux pas en parler. Mais le statut avec les monstres Universal n’est pas différent de ce qu’il a jamais été. Universal est en charge de les monstres universels. Mais nous avons trouvé quelques idées qu’ils aiment pour quelques-uns de leurs autres. Et j’espère que nous les transformerons en films. «

Le loup garou, et les loups-garous de toutes formes et tailles arrivent à cela, a eu une histoire mouvementée depuis que Lon Chaney Jr. s’est maquillé pour la première fois en 1941 (bien qu’on oublie souvent qu’Henry Hull a joué le premier loup-garou d’Universal dans Loup-garou de Londres en 1935). Alors que l’acteur emblématique jouerait le rôle dans quatre autres films tels que Maison de Frankenstein et Maison de Dracula, de nombreuses itérations futures du personnage subiraient une combinaison de mauvaise écriture, de mauvais jeu d’acteur et, avec l’avènement de CGI, de transformations très compliquées. Les loups-garous au cinéma ont eu leurs moments, comme dans Un loup-garou américain à Londres, qui contient ce qui est toujours cité comme la plus grande scène de transformation jamais vue, Biscuits au gingembre et Des chiens soldats, mais alors vous avez les goûts du véhicule Hugh Jackman Van Helsing, de Stephen King Balle en argent et beaucoup d’autres qui n’ont pas réussi à atteindre la cible en ce qui concerne leurs bêtes sauvages lupins.

Il n’y a actuellement aucune date de sortie fixée pour Le loup garou mettant en vedette Ryan Gosling, mais le tournage n’ayant pas encore commencé, une arrivée en 2023 semble être une estimation juste. Cette nouvelle est née à Deadline.