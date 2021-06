Wolfgang Van Halen sur la prise en charge de son père avant sa mort : « Pas un seul regret »

Le fils d’Eddie Van Halen continue de lutter contre la perte de son père, décédé en octobre dernier d’un cancer à l’âge de 65 ans.

« C’est vraiment difficile », a déclaré Wolfgang Van Halen au magazine People. « Je suppose que je suis un bon acteur quand il s’agit de prétendre que tout va bien. Mais ce n’est vraiment pas le cas. »

Van Halen, dont le premier album avec son projet solo Mammoth WVH sort vendredi, dit que son défunt père lui fournit la persévérance dont il a besoin.

« Ce qui m’aide vraiment à continuer, c’est mon père, parce que si j’abandonnais et m’arrêtais et rampais dans un trou, ce que j’ai envie de faire tous les jours, je sais qu’il serait vraiment énervé contre moi », a-t-il déclaré. « Il est la seule chose qui me permet de continuer.

Le joueur de 30 ans a dû mettre ses propres ambitions musicales de côté pendant qu’il s’occupait de son père malade. Il dit que ça en valait la peine.

« Pas un seul regret », a-t-il déclaré. « Ce truc peut attendre. J’ai tout mis en attente avec mon album pour passer chaque seconde avec mon père. »

Van Halen, dont la mère est l’ancienne star de « Un jour à la fois », Valerie Bertinelli, prévoit de poursuivre la tradition familiale de faire de la musique, en enregistrant des morceaux aux 5150 Studios, où son père et son groupe Van Halen ont enregistré certains de leurs albums.

L’une des chansons des débuts de Mammoth WVH est « Distance », qui a été transformée en une vidéo avec un message vocal que l’aîné Van Halen a laissé une fois pour son fils. La piste comporte également la ligne « Peu importe la distance, je serai avec toi. » Il dit que cette ligne est particulièrement significative pour lui.

« C’est presque comme un mantra pour vous lorsque vous perdez quelqu’un qui est aussi important pour vous en tant que parent ou vraiment quelqu’un qui joue un grand rôle dans votre vie, et c’est un peu mon mantra quand je pense à mon père », a-t-il déclaré AUJOURD’HUI dans Février.

Van Halen s’ennuie de son père et sait qu’il peut perpétuer son héritage.

« Je suis une extension de lui et je suis juste heureux d’être ici pour répandre la bonne parole sur qui il était et comment on devrait se souvenir de lui », a-t-il déclaré à People. « Je pense qu’il est comme un Mozart de notre génération. Je pense qu’aussi loin que nous le sommes de Mozart, et nous parlons toujours de lui et savons qui il est, c’est ce qu’il va être. »

