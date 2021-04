Wolfgang Van Halen présente son nouveau single « Feel »

Wolfgang Van Halen, fils de la défunte icône du rock Eddie Van Halen, a partagé un nouveau single animé sous le titre « Feel » qui a été publié sous le label de son projet musical « Mammoth WVH » en vue de sa sortie imminente. premier album.

Dans cette nouvelle chanson, produite par Agustin Esquibel, il présente une nouvelle vidéo lyrique dans laquelle on peut apprécier Van Halen et ses talents de multi-instrumentiste au rythme de la guitare, de la basse, de la batterie et du travail vocal.

« Feel » est la cinquième chanson publiée par Mammoth WVH, dont le premier album sortira en juin prochain. Wolfgang a sorti les chansons « Don’t Back Down » et « Think It Over » le mois dernier, chansons qui ont suivi la première de « You To Blame » et « Distance », qui a atteint le public après la mort de son père.

Wolfgang a débuté son projet musical lors d’une apparition dans l’émission de Jimmy Kimmel en février dernier, avec Ronni Ficarro à la basse, Jon Jourdan et Frank Sidoris aux guitares et Garret Whitlock à la batterie.

Depuis 2007, Wolfgang aurait fait partie de « Van Halen » en tant que bassiste, apparaissant pour la première et seule fois sur un album du groupe avec la sortie de « A Different Kind of Truth » en 2012, bien qu’il soit resté actif dans leur concerts jusqu’à la dernière présentation live du groupe.