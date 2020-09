Wolfgang Niedecken bloque simplement les fans de droite

06/09/2020 14 h 10

Wolfgang Niedecken est impliqué dans la lutte contre le populisme. L’éducation joue un rôle crucial à cet égard.

Le rockeur de Kölsch Wolfgang Niedecken prend une position claire avec des fans avec des vues de droite sur les réseaux sociaux. «J’enferme juste quelqu’un comme ça. Il n’a pas besoin de revenir », a déclaré le joueur de 69 ans à« Augsburger Allgemeine ».

“Les gens doivent s’instruire”

C’est toujours nécessaire. «Si nous avons publié quelque chose à moitié politique, alors il y a plus de 150 commentaires et de cette façon les partis de droite en prennent lentement conscience. Ils demandent ensuite à leurs personnes partageant les mêmes idées de décharger quelque chose avec nous. “

Dans la lutte contre le populisme, il pense qu’il est important que «les gens s’éduquent». C’est crucial pour la démocratie. «Vous ne pouvez pas choisir celui qui a l’air le plus sympathique. Vous devriez déjà savoir qui choisir et ce qu’il représente. “

Nouvel album studio BAP

Niedecken prend également position contre le populisme sur le nouvel album studio de son groupe BAP, «Everything flows», par exemple dans la chanson «Before the Storm». Avec les règles de la couronne, il craignait que beaucoup n’y adhèrent plus, a également déclaré Niedecken. Lui-même continue de le prendre comme plein – même pendant le verrouillage, il s’y est tenu tout le temps. “Je n’étais pas avec les gens, je suis juste allé avec le chien dans la forêt de la ville tous les soirs de six à sept heures, ma femme faisait du shopping seule.”

«Jenau jesaat: Op Odyssey»

«Alles fliesst» est le 20e album studio de BAP en quatre décennies. Les prises de base ont été enregistrées en direct en août 2019 dans les studios Castle à Röhrsdorf près de Dresde, puis complétées dans le Hamburg Bluhouse en utilisant le processus d’overdub.

La chanson “Jenau jesaat: Op Odyssee” est sortie cet été comme un signe avant-coureur de l’album. La piste raconte les quatre décennies que BAP est maintenant sur la route. Des débuts plutôt touchants dans les pubs, les centres de jeunesse et les festivals civiques, aux premiers concerts en dehors de Cologne, au Rockpalast sur la Loreley, qui a été diffusé dans toute l’Europe par Eurovision et a assuré la percée finale.

© dpa-infocom, dpa: 200906-99-449947 / 3, KT