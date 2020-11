Wolf Lubrificants lance une huile moteur pour Iveco Stralis Euro 6

Texte: Carlos Moura

Date: 11 novembre 2020

Wolf Lubricants a développé une huile moteur pour Iveco Stralis Euro 6, conçue pour des performances et une protection à long terme.

Wolf Lubrificants a lancé une nouvelle huile moteur pour les camions Iveco Stralis équipés de moteurs Cursor Euro 6 et du pack Fuel Economy.

Le lubrifiant Wolf Officialtech 0W20 UHPD Extra FE est l’une des premières huiles moteur du marché, conçue pour répondre aux exigences des propulseurs de la famille Cursor.

Wolf Officialtech 0W20 UHPD Extra FE est une huile de base entièrement synthétique et des additifs spécifiques répondant aux normes de la spécification TVL-LS CLASS 18-1804 de la marque italienne.

Conçue pour améliorer la propreté interne du moteur et offrir une protection durable, la nouvelle huile offre également des économies de carburant exceptionnelles, un facteur crucial pour les gestionnaires de flotte.

Résistance à l’oxydation

La formulation de faibles teneurs en SAPS du lubrifiant le rend sûr à utiliser, en plus de protéger les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement présents dans les moteurs Cursor.

D’autre part, il offre également une résistance élevée à l’oxydation permettant aux turbines à géométrie variable du turbocompresseur de fonctionner avec de meilleures performances sous de fortes charges et des conditions défavorables.

LIRE TROP

Iveco Stralis avec poison de scorpion

Wolf Officialtech 0W20 UHPD Extra a été développé pour offrir une protection élevée du moteur et contribuer à réduire les temps d’arrêt de la flotte, assurant une plus grande efficacité du véhicule et de meilleures conditions plus longtemps.

En plus de sa gamme d’huiles moteur, Wolf Lubricants fournit également un certain nombre d’autres produits pour véhicules utilitaires. Des liquides de frein, du refroidissement et des essuie-glaces aux huiles et graisses de boîte de vitesses, Wolf a développé une gamme de produits de haute qualité auxquels font confiance les importateurs, les transporteurs et les entreprises de logistique du monde entier.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂