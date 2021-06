Woe Trailer réveille de sombres secrets et une mystérieuse créature bossue

Une nouvelle bande-annonce et une nouvelle affiche ont été publiées pour la production de Gravitas Ventures et Kamikaze Dogfight Malheur.Le film d’horreur écrit et réalisé par Matthew Goodhue se concentre sur un frère et une sœur qui héritent de la maison de leur père après sa mort. Cependant, à mesure que ses mystères sont révélés, la maison se révèle être une malédiction plutôt qu’une bénédiction.

Le film présente Jessie Rabideau, connu pour L’amour moderne, et Adam Halferty, connu pour ses courts métrages Dameset Virgile comme les deux frères et sœurs. Tandis que James Russo joue le rôle d’Oncle Pete, qui prétend avoir des réponses concernant le passé du père et les secrets de la maison. Russell Becker, Jerilyn Armstrong, Ryan Kattner, DeVaughn LaBon, Flora Rubenhold et Jason Tippet rejoignent également le casting.

La nouvelle bande-annonce révèle des aperçus de la relation fracturée entre Charlie et Betty Dennistoun et de leur désaccord sur ce qu’il faut faire de leur héritage. Il est bientôt révélé que leur père s’est suicidé et que quelque chose de sinistre entoure la propriété. Des indices sont révélés par des personnages secondaires tout au long de la bande-annonce jusqu’à ce qu’une scène post-titre obsédante montre le personnage de Halferty, Charlie, creusant un trou en forme de tombe dans le jardin de la maison.

La nouvelle affiche du film montre une silhouette sombre à capuchon sur fond rouge, une image simple mais efficace. L’identité du personnage est laissée à l’imagination du spectateur, cependant, étant donné l’intrigue du film, il n’est pas déraisonnable de supposer qu’il pourrait s’agir du père du frère ou de son mystérieux oncle. L’affiche souligne également que l’un des producteurs du film, Evan Astrowsky, a également produit Fièvre de la cabine, un film d’horreur de 2016, mettant l’accent sur cinq amis dans une cabane de vacances.

Un an après la mort de leur père, Charlie répare sans cesse l’ancienne maison familiale tandis que sa sœur, Betty, décide de vendre la voiture de leur père sans le consentement de son frère – la même voiture dans laquelle leur père s’est suicidé. santé, et les uns des autres, une créature bossue ombrage chacun de leurs mouvements. Leur ex-oncle Pete, que l’on croit mort, prétend avoir des réponses – si seulement Charlie et Betty sortaient de leur tête et acceptaient de l’aide.

seMalheurprésenté en première au Massachusetts Independent Film Festival 2020, mais passera aux services à la demande et à la sortie DVD le 15 juin. Ayant déjà été présenté en avant-première, le film a été éligible pour des prix et a même remporté le prix de la meilleure photographie et le prix du public du meilleur long métrage au festival du Massachusetts. Le film a également été nominé pour les prix du meilleur long métrage et du meilleur acteur (Ryan Kattner) lors de cet événement, avant d’être nominé pour le meilleur long métrage au Chicago Horror Film Festival 2020.

Le film est réalisateur et scénariste Matthieu Goodhuépremier long métrage de réalisateur de , ayant déjà produit un certain nombre de courts métrages. Ces courts-métrages comprenaient Dameset Virgile, faisant Malheurla troisième fois que lui et Adam Halferty ont travaillé ensemble. Le cinéaste a également travaillé comme monteur sur huit épisodes de l’émission télévisée Brouillon avec Reza Aslan.Malheurdeviendra le neuvième long métrage du distributeur Kamikaze Dogfight dès sa sortie.

