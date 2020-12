Wladimir Klitschko, Floyd Mayweather et Laila Ali entrent au Hall of Fame

Wladimir Klitschko sera intronisé au Temple de la renommée de la boxe cet été. Le champion du monde des poids lourds de longue date a été annoncé comme l’un des 13 tirs mardi. En plus de Klitschko, Floyd Mayweather, Laila Ali et Andre Ward font partie des lauréats qui seront acceptés lors d’une cérémonie le 13 juin.

Wladimir Klitschko a déterminé les événements dans la division des poids lourds pendant des années. Après être passé chez les pros en tant que champion olympique d’Atlanta, il a remporté ses 24 premiers combats professionnels, dont 23 prématurément, avant de subir un revers contre Ross Puritty. L’Ukrainien s’est rapidement remis de cela, a remporté le titre intercontinental WBA en 1999, l’a défendu contre Axel Schulz et a remporté son premier championnat du monde contre Chris Byrd en 2000. Après cinq défenses de titre, il a été surpris par Corrie Sanders, ce n’est qu’en 2006 qu’il a de nouveau atteint le trône des poids lourds, à nouveau contre Byrd.

Dès lors, Klitschko est resté invaincu dans 18 défenses de titre IBF pendant neuf ans, contre le sultan Ibragimov et David Haye, il a sécurisé les ceintures de la WBO et de la WBA, qu’il a également défendues 14 et huit fois. En 2015, il a perdu sa ceinture contre Tyson Fury, un an et demi plus tard, il a quitté la scène de boxe avec un ring battle contre Anthony Joshua avec un record de 64 victoires, dont 53 par KO en cinq défaites. Après que son frère Vitali a été accepté en 2018, le deuxième frère de Klitschko fait désormais également partie du Hall of Fame.

À côté de Klitschko, Floyd Mayweather est le plus grand nom à être intronisé au Hall of Fame. «Pretty Boy» Floyd a remporté le bronze à Atlanta en 1996, puis est passé aux pros, où il est devenu champion du monde dans cinq catégories de poids différentes, du super-plume au super-welter. Avec une défense presque impénétrable et des coups précis, il a conduit ses adversaires, et parfois les fans de boxe, au désespoir. Même s’il n’a remporté que la moitié de ses combats professionnels tôt, il est toujours un aimant au box-office à ce jour.

Avec 24 millions de ventes PPV, il est l’un des boxeurs les plus lucratifs de l’histoire, dépassant Mike Tyson et Oscar de la Hoya, qu’il a également battu sur le ring en 2007. Avec de la Hoya, Arturo Gatti, Shane Mosley, Zab Judah, Miguel Cotto, Canelo Alvarez et Manny Pacquiao, il a vaincu un who-is-who de ses catégories de poids avant de rejoindre le « Money Fight » contre la superstar de l’UFC Conor McGregor le record professionnel parfait de 50 victoires sans perte.

Andre Ward complète le trio de boxeurs masculins dans l’aile moderne. Le médaillé d’or 2004 d’Athènes a gravi les échelons en tant que professionnel et est devenu le champion du monde des super-moyens avec les Super Six World Boxing Classics contre Mikkel Kessler. Ward a défendu le titre trois fois, par exemple contre Arthur Abraham, et a combiné son titre WBA en finale avec la ceinture WBC Carl Frochs en 2011. Il a défendu le titre deux fois, puis est passé aux poids lourds légers, où il avait deux ans. Victoire contre Sergey Kovalev avec trois titres mondiaux invaincus en boxe.

Pour les femmes, Laila Ali, la fille de Muhammad Ali, et Ann Wolfe ont été intronisées au Hall of Fame. Ali a été l’une des premières stars de la boxe féminine et est entrée dans l’histoire lorsqu’elle a affronté la fille de Joe Frazier, Jacqui Frazier-Lyde, dans le combat principal d’un PPV. Ali a remporté des titres mondiaux dans deux catégories de poids et a terminé sa carrière invaincue en 2007 après 24 combats, dont elle a remporté 21 par KO.

L’histoire de Wolfe fait partie des films hollywoodiens. Sans-abri, elle a découvert la boxe pour elle-même tard, car elle a vu à la télévision que les femmes pouvaient aussi être payées pour boxer. Le lendemain, elle est allée dans une salle de sport, a fait ses débuts amateurs à l’âge de 27 ans et est devenue championne du monde professionnelle pendant les huit années suivantes, détenant des titres dans trois catégories de poids en même temps. Après avoir terminé sa carrière avec 24 victoires en 26 combats, Wolfe, connue pour son travail acharné et sa discipline, est devenue entraîneuse.

De plus, dans Marian Trimiar et feu Jackie Tonawanda, deux pionnières de la boxe féminine ont été acceptées, qui ont été parmi les premières femmes à recevoir une licence de boxe après que Tonawanda soit allée au tribunal. Tonawanda est devenue plus tard la première boxeuse à se produire au Madison Square Garden. Elle a ensuite travaillé comme garde du corps pour Muhammad Ali.

D’autres enregistrements sont le docteur en anneau et le co-fondateur de VADA, le Dr. Margaret Goodman, ainsi que le champion du monde poids plume posthume Davey Moore, décédé deux jours après avoir perdu son titre en 1963, l’entraîneur et cutman Freddie Brown, l’entraîneur Jackie McCoy, le journaliste de boxe George Kimball et le producteur de Showtime Jay Larkin.

La promotion 2021 devrait être honorée lors d’une cérémonie du 10 au 13 juin à Canastota, dans l’État de New York.

