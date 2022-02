Wizart Animation sort la bande-annonce de La reine des neiges et de la princesse

La reine des Neiges est de retour, et par Snow Queen, je ne veux pas dire Elsa. Disney n’est pas le seul studio à s’amuser à adapter l’histoire classique de Hans Christian Anderson, le studio d’animation russe Wizart a publié le teaser de leur cinquième titre à venir dans leur Reine des Neiges séries! La bande-annonce est disponible ci-dessous.

Ce qui distingue ces films par rapport aux films Disney, c’est qu’ils suivent d’un peu plus près l’histoire originale… du moins le premier film. C’est ce qui fait que ces films valent le coup d’œil plutôt qu’un passe-off et qu’ils sont étiquetés comme un « bootleg Disney ». La reine des Neiges suit Gerda, la protagoniste de la nouvelle originale, alors qu’elle part à la rescousse de son ami Kai qui a été kidnappé par la Reine des neiges. En chemin, Gerda est guidée par Orm, l’un des trolls hommes de main de la Reine des neiges. Des amitiés se nouent, des secrets sont révélés et le succès était dans l’avenir de Wizart. Le film a été créé en 2012 et a connu un grand succès tant au niveau national qu’international, rapportant 13,6 millions de dollars sur son budget de 7 millions de dollars.

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien sûr, le succès du film signifiait que Wizart allait revisiter ces personnages. La reine des neiges 2 : Le roi des neiges créé en 2014 et axé sur Orm le troll. Le roi des trolls promet un grand prix à quiconque pourra sauver sa famille du palais désormais abandonné de la Reine des neiges, et Orm saute sur l’occasion. La reine des neiges 2 : Le roi des neiges a eu autant de succès que le premier film, gagnant 15,6 millions de dollars sur son budget de 6,5 millions de dollars ! Wizart avait officiellement une franchise maintenant.

Le studio n’a pas tardé à travailler sur le troisième volet de leur Reine des Neiges série, en 2016 ils ont livré avec La Reine des Neiges 3 : Feu et Glace. La troisième aventure remet l’accent sur Gerda et Kai alors que le couple part visiter Orm au pays des Trolls. Là, ils rencontrent un garçon nommé Rollan, qui leur parle d’une mystérieuse pierre à souhaits. Gerda fait équipe avec Rollan pour trouver la pierre, cachée dans un temple rempli de pièges. Lorsque les deux trouvent enfin la pierre, une malédiction est déclenchée. Gerda reçoit le pouvoir de la glace, tandis que Rollan reçoit le pouvoir du feu. Les enfants sont maintenant chargés d’annuler la malédiction avant qu’il ne soit trop tard ! Ce film a été particulièrement réussi, gagnant 24,6 millions de dollars sur ses 6,3 millions de dollars. Wizart était sur une lancée !

Avec un tel succès, Wizart s’est immédiatement mis au travail sur le quatrième opus. En 2018 La reine des neiges : Mirrorlands a été libéré. Le film suit Gerda et Kai, maintenant réunis avec leurs parents après les événements de La Reine des Neiges 3 : Feu et Glace. Gerda est frustrée, la famille se révèle pleine de détenteurs de magie, y compris son frère, mais Gerda a été bénie sans aucune magie. Le royaume dans lequel ils déménagent est dirigé par le roi Harald, qui est également un maître inventeur. Un jour, Harald invite tous les magiciens dans son palais, mais cela se révèle être un tour. Avec tous les utilisateurs de magie bannis dans les Mirrorlands, Gerda est séparée de sa famille. Gerda part retrouver la famille qu’elle a perdue, tandis que Kai et ses parents voyagent à travers les pays miroirs pour trouver une issue. Le film a été un autre succès pour Wizart, gagnant 10 millions de dollars sur un budget de 6 millions de dollars.





Le retour de la reine des neiges





Assistant

Maintenant, nous y sommes, avec le retour de Wizart dans leur monde à succès de magie et de glace ! Cette fois, cependant, il y a un rebondissement. Alors que la Reine des neiges elle-même est officiellement de retour, le film se concentrera sur une toute nouvelle star, sa fille Ila. Animation Magazine résume le film à venir.

La reine des neiges et la princesse, le cinquième film de la série, présentera un nouveau personnage charismatique : la petite sorcière Ila, la fille de la Reine des neiges, qui se conduit mal, qui vit dans les pays miroirs et libère accidentellement les dangereux esprits glacés de leur emprisonnement séculaire dans le lac Gao. Les esprits glacés se libèrent dans les Mirrorlands et entrent dans la ville paisible et tranquille de Gerda et Kai, dans l’intention de geler tous ses habitants. Ayant réalisé son erreur, Ila s’aventure dans le monde extérieur pour demander de l’aide à Kai et Gerda. Ensemble, les héros se lancent dans une aventure passionnante pour sauver à la fois le monde des humains et les Mirrorlands. Dans ce voyage, la petite sorcière apprendra à maîtriser sa magie et à surmonter ses caprices enfantins, son égoïsme et ses peurs.

Ce qui rend surtout le Reine des Neiges les films se démarquent de la méga-franchise Disney Gelé sont les vastes concepts de construction du monde et amusants. Que vous les considériez comme des contrefaçons bon marché ou de véritables tentatives amusantes d’aventures de contes de fées, c’est toujours un plaisir de voir des studios du monde entier réussir et se développer. Et je suis sûr que les fans de Gerda, Kai, Orm et maintenant Ila sont prêts à se regrouper et à se préparer pour une autre aventure inoubliable.





Bob Marley Biopic à Star Kingsley Ben-Adir en tant qu’icône du reggae Kingsley Ben-Adir, qui a joué Malcolm X dans One Night in Miami, jouera ensuite Bob Marley dans le prochain biopic de Paramount.

Lire la suite





A propos de l’auteur