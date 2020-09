Wizards star dans la dernière bande-annonce de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

L’un des aspects les plus importants des jeux de rôle, entre autres, réside dans la variété de héros que nous pouvons devenir. Cela implique inévitablement la mise à disposition de multiples classes jouables qui nous permettent de profiter de l’aventure à travers de nouvelles perspectives mécaniques, trouvant au fil des années une division essentiellement immuable: force, furtivité et magie. Donc, Royaumes d’Amalur: Reckoning n’est pas étranger à cette formule et, après nous avoir présenté les deux premiers, C’est au tour de la classe de magie de se montrer de manière dirigée.

À cet égard, THQ Nordique a partagé une bande-annonce de gameplay axée sur les magiciens. Semblable aux deux articles précédents, nous avons l’occasion de voir la diversité des capacités auxquelles les utilisateurs qui décident de passer par cette branche auront accès, y compris les deux sorts à distance axés sur des éléments tels que la foudre, la glace ou le feu ainsi que de puissants des sorts qui, à courte distance, nous permettront de garder plusieurs ennemis à distance, rendant cette discipline extrêmement complète pour toutes sortes de situations.

Royaumes d’Amalur: Reckoning, On s’en souvient, il sera mis en vente le 8 septembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4. En outre, nous informons qu’il s’agit d’un projet avec une résolution plus élevée et une meilleure fidélité visuelle par rapport à son homologue d’origine, comptant en même temps avec tous les DLC du jeu vidéo en lui-même.

