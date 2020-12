Wizardry VA est le prochain opus de la série avec le prochain lancement mobile mondial

Drecom a récemment annoncé le prochain titre de la Sorcellerie série appelée Wizardry VA. Le titre est provisoire pour le moment, mais le développeur a partagé une partie du gameplay avec une vidéo teaser du jeu.

Wizardry VA va etre un mobile jeu pour iOS et Android et lancer dans le monde entier. Le jeu devrait être un robot d’exploration de donjons FPS avec des modèles et des environnements 3D. À partir de la vidéo, le jeu sera joué dans un format vertical, où des monstres apparaîtront à l’écran. Les joueurs choisissent le membre de leur groupe, qui attaquera ensuite à leur tour.

Sorcellerie a été initialement développé par Sir-Tech, qui est devenu une série de RPG. Le premier jeu, Sorcellerie: terrain de preuve du seigneur fou, est sorti en septembre 1981. Le dernier jeu du développeur était Magie 8 en 2001.

Cependant, il y a eu un nouveau jeu dans la série, Wizrogue: Labyrinthe de sorcellerie, qui a été développé par Taino et a été publié en décembre 2014. Bien que le jeu ne soit plus disponible sur mobile, les joueurs peuvent toujours acheter le port sur Steam.

Wizrogue: Labyrinthe de sorcellerie était une «renaissance» de Sorcellerie comme un jeu roguelike. Les joueurs commencent avec un groupe de héros de bas rang et se dirigent vers un donjon. Les joueurs doivent se frayer un chemin jusqu’au bout. Tout au long des niveaux, les joueurs peuvent trouver des cercueils contenant d’autres héros pouvant être d’un rang plus élevé.

Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans les niveaux, ils amélioreront naturellement leurs statistiques. Si les joueurs estiment qu’un héros ne fonctionne pas bien, ils peuvent changer leurs parties avec d’autres personnages jusqu’à ce qu’ils trouvent la meilleure partie qui correspond à leur style de jeu.

Wizrogue était également un RPG à la première personne avec des énigmes et un gameplay stimulant. Les joueurs ont choisi des donjons sans savoir ce qui se cache en eux. Leur groupe peut être maîtrisé par les ennemis de haut niveau ou s’en sortir sans aucun problème. Les critiques sont mitigées sur Steam, mais le jeu est un moyen facilement accessible pour les joueurs d’essayer la série maintenant s’ils n’en ont jamais entendu parler jusqu’à aujourd’hui.

Drecom a acquis les droits de la série en octobre. À l’époque, la société avait annoncé qu’elle prévoyait de développer un nouveau jeu dans le Sorcellerie séries.

L’entreprise a également annoncé qu’elle embauchait actuellement au Japon. La société propose divers emplois, tels que concepteur d’effets, planification, 3D, conception artistique, etc.

Le jeu est encore très tôt dans le développement. La société publiera plus de nouvelles, y compris le titre officiel, plus tard dans le futur.

Wizardry VA n’a actuellement pas de date de lancement prévue, mais sera lancé dans le monde entier sur iOS et Android.