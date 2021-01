Wiz Khalifa veut «dire une prière» pour 2020

Wiz Khalifa a surpris tout le monde lorsqu’il a déposé une mixtape pour accueillir la nouvelle année. Aux côtés de DJ DaddyKat, Wiz est de retour avec FUCC2020. Le projet de 24 pistes semble énorme, mais la plupart des chansons ne durent que 1 à 2 minutes. Cela donne au projet une ambiance vraiment différente de celle à laquelle nous sommes habitués de Wiz. Une piste qui se démarque vraiment est « Say A Prayer ».

Une ligne de base amusante liée à des synthés ludiques définit l’arrière-plan de ce banger froid. Wiz saute directement dans le morceau, ne perdant pas de temps pour un solo instrumental sur l’intro. Les barres sont lentes et régulières, un style que Wiz a perfectionné au fil des ans. Peep « Say A Prayer » et dites-nous ce que vous en pensez ci-dessous.

Paroles de citations

Dis qu’elle s’est cassée, mais ne dis pas qu’elle a un petit ami

Tipsy avant la fin de la nuit, les enrouler et les allumer

Son GPS guidé

Elle est arrivée à ma crèche et a dit que c’était tellement excitant