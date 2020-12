Wiz Khalifa et l’ours noir célèbrent les hauts et les bas de la vie sur « Cheers

Si nous voulons terminer 2020 sur une note, cela devrait être heureux, et c’est ce que Blackbear et Wiz Khalifa veulent faire avec leur dernier single, « Cheers ». La collaboration pop-rap est arrivée à temps pour Noël, et là-dessus, on retrouve les deux artistes qui partagent des paroles sur le toast à la douleur pendant qu’ils « hope les larmes étaient pour quelque chose«C’est un sentiment à propos alors que nous approchons de la conclusion d’une année inoubliable et sans précédent, et même si ce n’est peut-être pas votre single de vacances typique, il est toujours largement accepté par les fans des deux artistes.

Ce fut une année chargée pour blackbear et Wiz Khalifa: le rappeur a sorti plusieurs mixtapes, un EP et un certain nombre de singles collaboratifs, tandis que blackbear a récemment partagé son cinquième album studio Tout ne veut rien dire. Diffusez « Cheers » par ces deux artistes bien-aimés et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles de citations

Portons un toast aux mauvais jours

Transforme la douleur en champagne

Jordan Diors sur la dentelle

Je ne peux pas faire mon humeur, change de fouet comme je change de chaussures

J’envoie chaque texte avec des ballons