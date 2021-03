Without Remorse: première bande-annonce du film de Michael B.Jordan

Ça fait longtemps depuis Amazon Sudios être en mesure d’acquérir les droits de distribution pour «Sans remords», Une nouvelle adaptation cinématographique du travail du romancier à suspense militaire Tom Clancy, qui a publié en 1993 le roman dont s’inspire ce nouveau film, qui sera accessible au public le 30 avril.

Quelques mois à peine après sa première, nous pouvons enfin voir un premier aperçu de cette production qui a Michael B. Jordan en tant que protagoniste en jouant l’agent de l’armée américaine John Clark, qui se lancera dans une quête grossière de vengeance personnelle.

L’histoire originale sert de spin-off aux aventures acclamées de Jack Ryan, l’un des personnages les plus célèbres des romans de Clancy. La bande a été produite par Paramount Pictures et il avait l’intention de sortir dans les salles, qui ont été interrompues après le déclenchement de la pandémie.

Jordan pièces John Clark, un personnage décrit comme l’un des soldats les plus meurtriers et les plus efficaces. En essayant de venger la mort de sa femme, Clark découvre une mystérieuse conspiration impliquant certains des hommes les plus puissants du gouvernement.

Le film présente la direction de Stefano sollima, connu pour son travail de mise en scène chez “Sicario: Jour du Soldado». Le script a été écrit par Taylor Sheridan Oui Will agrafe. Sheridan a écrit les deux tranches de « Tueur à gages », auquel ils adhèrent « Wind River« Y »Contre vents et marées».

Amazone détient déjà les droits sur le caractère de Jack Ryan, qui est joué par John Krasinski dans la série télévisée produite exclusivement pour la plateforme. Cette manœuvre sera sans aucun doute une agréable surprise pour les fans du travail de Clancy.