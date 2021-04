Without Remorse Final Trailer: Michael B.Jordan donne le coup d’envoi à la franchise Rainbow Six

La nouvelle bande-annonce finale du thriller d’action d’Amazon Studios Tom Clancy’s sans remords nous donne un autre aperçu de Credo star Michael B. Jordan démontrant son ensemble particulier de compétences. Réalisé par Stefano Sollima et écrit par Taylor Sheridan et Will Staples, Sans remords semble être la sortie pleine d’action parfaite, renforcée par une performance centrale intense, que le public et les fans de Tom Clancy attendaient.

Michael B.Jordan incarne John Kelly, alias John Clark, un Navy SEAL d’élite qui découvre une conspiration internationale tout en demandant justice pour le meurtre de sa femme enceinte. Tom Clancy’s sans remords agira comme une histoire d’origine explosive pour le héros d’action John Clark – l’un des personnages les plus populaires de l’univers Jack Ryan de l’auteur Tom Clancy.

Quand une escouade de soldats russes tue sa famille en représailles pour son rôle dans une opération top-secrète, le chef principal John Kelly poursuit les assassins à tout prix. Unissant ses forces avec un collègue SEAL (Jodie Turner-Smith) et un agent obscur de la CIA (Jamie Bell), la mission de Kelly expose involontairement un complot secret qui menace d’engloutir les États-Unis et la Russie dans une guerre totale. Tiraillé entre l’honneur personnel et la loyauté envers son pays, Kelly doit combattre ses ennemis sans remords s’il espère éviter le désastre et révéler les figures puissantes derrière la conspiration.

Tout comme le héros central, la bande-annonce de Sans remords ne plaisante pas, nous présentant la Jordanie avec le genre de combat de prison brutal pour lequel le cinéma a été fait. Jordan envoie des gardiens de prison involontaires avec aplomb, montrant une fois de plus ses prouesses physiques dans une scène qui taquine sans aucun doute l’action R-rated à venir.

En discutant du projet, le Panthère noire star n’a pas tardé à déclarer son engouement pour la vie arc-en-ciel six franchise avant de révéler son espoir que Without Remorse engendrera une franchise à part entière avec John Clark de Jordan en son centre. « Je suis tellement excité à propos de Without Remorse. En tant que gars qui a grandi en jouant à Rainbow Six, c’était l’occasion de plonger dans le personnage de John Kelly / John Clarke et de lui donner un nouveau départ », a déclaré Jordan. « Faire grandir cette chose en franchise est quelque chose que nous attendons avec impatience, et nous avons estimé que Without Remorse est un véhicule parfait pour le faire en tant que premier grand splash que je ferai sur Amazon. »

Michael B.Jordan a clairement de grands projets pour l’avenir de John Clark, et avec un acteur de son talent derrière le projet, Sans remords pourrait très bien être le début d’une nouvelle franchise d’action.

Avec Michael B.Jordan, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Lauren London, Brett Gelman, Jacob Scipio, Jack Kesy, Colman Domingo, Todd Lassance, Cam Gigandet, Luke Mitchell et Guy Pearce, Sans remords est produit par Akiva Goldsman, Josh Appelbaum, André Nemec, Michael B. Jordan. Sans remords était à l’origine destiné à être sorti en salles par Paramount Pictures, mais en raison de la situation mondiale actuelle, le film sera désormais diffusé par Amazon Studios qui a acquis les droits de la propriété, le film devant sortir sur Prime Video le 30 avril 2021. Cela nous vient grâce à Amazon Prime Video.

