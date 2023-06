With Love : La série Prime Video aura-t-elle une saison 3 ?

Première vidéo

Le deuxième volet de With Love est arrivé sur la plateforme Prime Video et nous allons vous dire ce que l’on sait sur l’éventualité d’une saison 3.



Depuis le 2 juin, les abonnés au service de streaming Première vidéo Ils ont la deuxième saison de avec amour dans le catalogue. C’est la comédie romantique créée par Gloria Calderon Kellet en 2021 qui a été renouvelé et cherche à avoir un destin similaire après les six nouveaux épisodes. Compte tenu de cela, les fans veulent déjà savoir s’il y aura plus dans l’histoire.

Sa prémisse centrale suit les frères et sœurs Lily et Jorge Díaz alors qu’ils traversent des changements majeurs dans leur vie et comptent sur leur grande famille pour s’en sortir. Jorge est le summum du style, sa vie est de faire la fête et il est assez protecteur envers sa sœur Lily et leur famille américano-mexicaine. Après plusieurs années de fréquentation, il a finalement trouvé l’amour chez un homme assez bon pour le ramener à la maison, mais il se retrouve assez nerveux à ce sujet.

[SPOILERS de la temporada 2]

Le récent lot d’épisodes culmine avec le mariage de Jorge et Henry, et Lily et Nick parlent de faire le prochain grand pas avec un mariage. Malheureusement pour Santiago, il se rend compte qu’il aime Lily plus qu’il ne déteste l’idée du mariage, mais il arrive trop tard à cette conclusion. Dès lors, la porte est ouverte pour continuer ce triangle amoureux.

+Y aura-t-il une saison 3 de With Love ?

La série vient de revenir sur la plateforme, les études correspondantes n’ont donc pas encore été réalisées pour déterminer son résultat d’audience. Cependant, on pense qu’ils seront positifs et que avec amour Elle serait renouvelée pour une troisième saison, mais pour l’instant elle n’a pas été officialisée. Si c’était le cas, il faudrait attendre environ un an et demi pour les prochains épisodes.

On s’attend à ce qu’ils reviennent : emeraude toubia (Lily Diaz) Marque Indelicato (Jorge Diaz Jr.), rome flynn (Santiago Zayas), Desmond Chiam (Nick Zhao) Vincent Rodriguez II (Henri Cruz) Isis roi (Sun Pérez), Todd Grinnel (Dr Miles Murphy), Constance-Marie (Béatriz Diaz) et Benito Martinez (Jorge Diaz père). D’autre part, Kellet Je serais comme tante Gladys, en plus d’être la créatrice de la série.

