Witchfire a une nouvelle bande-annonce de gameplay et entrera bientôt en accès anticipé

feu de sorcière a été annoncé il y a quelques années, mais il est ensuite devenu un peu silencieux à propos du jeu de tir fantastique chic. Mais maintenant, il n’y a pas seulement une nouvelle bande-annonce de gameplay, mais aussi la promesse que nous pourrons bientôt nous donner un coup de main. Witchfire devrait bientôt entrer en accès anticipé.

Witchfire : découvrez la nouvelle bande-annonce de gameplay du jeu de tir

C’est de cela qu’il s’agit : Lors du show Summer Game Fest d’hier, entre autres nouveau gameplay de Witchfire montré. C’est un Jeu de tir à la première personne de Pologne. Surtout, il met en place De jolis graphismes, des mouvements rapides, des compétences magiques sympas et bien sûr beaucoup de coups.

Mais la meilleure chose à faire est de le voir par vous-même d’abord nouvelle bande-annonce de gameplay de Witchfire sur:

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Il commence à faire sombre! Une chose est sûre : dans « Witchfire », ça marche pas dégoûté aux affaires et nous avons affaire à toutes sortes de créatures sinistres. Mais heureusement, non seulement nous avons plein de clubs de tir avec nous, mais nous pouvons aussi monter diverses capacités magiques retombent et sont jolies agile sur le chemin. Apparemment, le personnage connaît un tiret et de nombreuses autres astuces utiles.

Le cadre rappelle de manière latente des titres comme Chasse : Affrontement ou perte et le Les graphismes sont impressionnants. Les animations ont l’air très sophistiquées, vous pouvez même voir les coutures sur le gant. Ambiance lumineuse, ambiance, effets et éclairage faites le reste et le son, la musique et les retours d’armes sont très cohérents.

Witchfire entre « bientôt » en accès anticipé.

Witchfire vient du studio de développement Astronauts, qui a déjà réalisé The Vanishing of Ethan Carter. De plus, certaines personnes qui ont déjà travaillé sur des titres tels que « Painkiller » ou « Bulletstorm » sont également impliquées dans le jeu de tir à la première personne.

Bientôt en accès anticipé : Malheureusement, les développeurs ne fournissent pas de date exacte, mais vous devriez Essayez Witchfire « bientôt » en accès anticipé être capable. Le jeu de tir fantastique n’a jusqu’à présent été annoncé que pour le PC et là aussi exclusivement sur Epic Games Store. Pas étonnant : le studio de développement a été entièrement racheté par Epic.

Comment aimez-vous Witchfire? Dites le nous dans les commentaires.