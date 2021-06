WitcherCon : annonce d’un événement virtuel pour les fans de The Witcher !

Projet CD Rouge et Netflix viennent d’annoncer qu’ils sont un festival de fans virtuel célébrer pour tous ceux qui Franchise « Le sorceleur » envie de se faire plaisir. L’événement des fans pour l’univers Witcher aura lieu le 9 juillet 2021.

Que propose la WitcherCon ? À la base, le Witchercon est un « Événement multi-formats »que sous forme épique anciens et nouveaux fans de « The Witcher » est dirigé. Il s’agit donc des jeux vidéo et des séries télévisées. La convention virtuelle relie les deux mondes et même plus, comme la conjonction de sphères.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du contenu qui sera communiqué dans le cadre de la WitcherCon :

Panneaux interactifs avec des gens dans les coulisses. Donc, les gens auront leur mot à dire qui « a donné vie à The Witcher »

type, qui fait référence à toute la série « The Witcher » Un aperçu de la monde créatif de CD Projekt Red qui jouent actuellement à des jeux mobiles Le sorceleur : tueur de monstres travail. Aussi, le film d’animation vient ici Le cauchemar du loup qui ont préféré les bandes dessinées, les produits dérivés des fans et la série Netflix comme les produits dérivés

qui jouent actuellement à des jeux mobiles travail. Aussi, le film d’animation vient ici qui ont préféré les bandes dessinées, les produits dérivés des fans et la série Netflix comme les produits dérivés Il y a aussi Conversations sur le fond: Monstres, origines, légendes et traditions du continent

Si vous ne voulez pas manquer le spectacle, vous pouvez le suivre sur deux jours :

La diffusion commence le 9 juillet 2021 à 19h heure allemande La diffusion commence le 10 juillet 2021 à 3h du matin heure allemande du matin

Comme ils sont également diffusés sur YouTube, vous pouvez certainement toujours regarder les flux par la suite. Alors jetez un œil à cette chaîne YouTube.

Et jusqu’à ce que cela se produise, nous serions heureux de vous dire dans notre podcastcomme nous l’avons fait la 1ère saison de Le sorceleur ressenti sur Netflix?