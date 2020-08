Wired étend sa couverture de jeux cet automne

Wired étend sa couverture de jeu cet automne. Filaire

Le site technologique populaire Wired lancera une verticale de jeu en octobre, comme annoncé par le personnel et confirmé dans un tweet du site via Twitter Jeudi.

Wired Games sera dirigé par Alan Henry, rédacteur actuel du service chez Wired, selon la biographie de son site, comme l’a confirmé l’écrivain Cecilia D’Anastasio dans un tweet.

Cela pourrait indiquer que la nouvelle verticale pourrait signifier la création de plus d’emplois dans les médias des jeux, ou cela pourrait simplement signifier que Henry rassemble une équipe d’écrivains Wired existants pour y contribuer.

Ce n’est pas la première incursion de Wired dans les médias de jeux dédiés. Auparavant, jeu filaire | La vie a couvert des sujets dans le jeu via des experts de l’industrie Julie Muncy et Chris Kohler, entre autres. D’Anastasio a salué le travail passé de Muncy, Kohler et d’autres via Twitter jeudi après l’annonce.

Wired Games sera rendu possible grâce au soutien rédactionnel et rédactionnel d’Alan Henry et Cecilia D’Anastasio susmentionnés, ainsi que de Louryn Strampe, Jess Gray, Jeffrey Van Camp, Angela Watercutter et «une variété de contributeurs», selon GamesIndustry. biz.

.

