Winston Duke: Namor de Marvel sera plus crédible que Aquaman de DC

Winston Duke est l’un des protagonistes de Black Panther : Wakanda Forever, la suite de Marvel dans laquelle Namor fera ses débuts, qu’il compare à Aquaman de DC.

©IMDBTenoch Huerta comme Namor

Panthère noire : Wakanda pour toujours est la suite tant attendue qui suit les alternatives de la puissante nation africaine une fois que son roi T’Challa n’est plus parmi les vivants. La bande-annonce du film raconte la douleur que sa mère Ramonda ressent ainsi que Shuri et comment ils doivent tous faire face à un nouvel obstacle qui vient des profondeurs de l’océan avec Namor comme principal antagoniste.

Duc Winston personnifie M’Baku, un chef de l’une des tribus Wakanda qui, dans le passé, a affronté T’Challa pour obtenir le pouvoir absolu de son peuple, mais a été vaincu et est devenu plus tard un allié important pour son roi, atteignant même l’invasion de la Terre par Thanos. dans les événements de Avengers : Fin de partie.

L’acteur évoque Namorle personnage qu’il joue Ténoch Huertaqui dans le monde des romans graphiques ressemble beaucoup à Aquamanqui à son tour est personnifié par Jason Momoa dans le Univers étendu DC. Ces héros ont beaucoup en commun puisqu’ils sont tous les deux les leaders d’Atlantis et ont des pouvoirs similaires comme la capacité d’aller sous l’eau indéfiniment, une force surhumaine, de l’endurance et plus encore.

Namora contre. Aquaman

Ce qui est certain, c’est que Duc Winston en a profité pour parler de ces personnages. Nous savons que dans le Univers cinématographique Marvel, Namor sera le chef de Talocan, une nation inspirée de la mythologie aztèque comme on peut le voir à l’œil nu dans le regard de Ténoch Huerta pendant les images de prévisualisation de Panthère noire : Wakanda pour toujours.

Parler avec Minuteries LA Duc a dit : « Dans notre version, cela semble plus réel que la fiction. Nous lui avons donné une véritable signification culturelle et des traditions culturelles. Vous voyez le contingent latin qui est présent visuellement. La création de Ryan Coogler dans le paysage cinématographique de Marvel est un honneur profond et un lien avec les choses réelles. Je pense donc que beaucoup de gens se verront représentés. ».

le casting de Panthère noire : Wakanda pour toujours avec : Laetitia Wright (Suri), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Dominique Thorne (Riri Williams/Ironheart), Martin Freeman (Everett K. Ross), Angela Bassett (Queen Ramonda) et Michaela Coel (Anéka). Le film sortira au cinéma le 10 novembre 2022 prochain.

