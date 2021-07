Winston Duke donne son avis sur « Black Panther 2 »

« Black Panther : Wakanda Forever » a récemment démarré la production aux studios Tyler Perry à Atlanta, avec le retour de Winston Duke dans le rôle de M’Baku, initialement présenté comme un ennemi de T’Challa pour finalement se présenter comme l’un de ses alliés les plus puissants dans la lutte pour défendre le territoire de Wakanda.

Duke a récemment fait la promotion de sa cassette « Nine Days » auprès de la presse, où il a souligné que la suite de « Black Panther » serait quelque chose de vraiment spécial pour les fans. « C’était très émouvant de lire le script. C’était émouvant d’avoir à faire ses bagages pour revenir sur le plateau. Mais nous sommes tous une famille maintenant et nous pleurons ensemble et nous faisons quelque chose de vraiment spécial « , a déclaré l’acteur à Collider.

Duke reviendra au royaume de Wakanda en compagnie de Lupita Nyong’o, lauréate d’un Oscar, Martin Freeman, Angela Bassett et Danai Guira. Le film devrait également comporter des apparitions de Letitia Wright, Daniel Kaluuya (qui reste à confirmer) et Florence Kasumba.

Plus tôt cette année, Lupita Nyong’o a parlé de son retour dans la franchise « Black Panther » après le décès de Chadwick Boseman. L’actrice a déclaré à ce moment-là qu’elle était dans un état « très réfléchi », assurant qu’elle n’était pas du tout excitée de retourner sur le plateau.

« Je me sens dans un état très pensif et méditatif en ce qui concerne Black Panther 2. Son décès est toujours extrêmement brut pour moi », a déclaré l’actrice lors d’une conversation avec Yahoo! Nyong’o a reconnu ne même pas savoir comment commencer sans Boseman, mais était convaincu que le réalisateur Ryan Coogler (qui est également le scénariste du film) saurait comment diriger le cours de l’histoire.

Martin Freeman, qui revient jouer l’agent de la CIA Everett K. Ross, a assuré que Coogler lui avait montré le script complet du film, exprimant que malgré le sentiment que certaines choses étaient étranges, Coogler lui avait demandé de continuer parce qu’il savait comment faire fonctionner le film. « Black Panther: Wakanda Forever » a une date de sortie prévue pour le 8 juillet 2022.