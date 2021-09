Winona Ryder aura le rôle principal dans le prochain thriller mystérieux La vache. Elle joue aux côtés de Dermot Mulroney, John Gallagher Jr., Owen Teague et Brianne Tju. Le titre est le premier film sur grand écran d’Eli Horowitz. Il est surtout connu pour avoir co-créé la série d’anthologies Amazon Prime Retrouvailles. L’intrigue est inconnue au moment d’écrire ces lignes. Les détails sur l’histoire exacte seront probablement annoncés dans un délai d’un an ou deux. Le genre est au moins connu pour être un thriller mystérieux. Horowitz travaille sur le scénario avec Matthew Derby. La production du long métrage s’est récemment terminée.

CAA Media Finance représente les ventes américaines du projet. Les tâches de production sont assurées par Raphael Margules et JD Lifshitz de BoulderLight Pictures, Shaun Sanghani de SSS Entertainment et Russ Posternak de Post Film. Anthony Eu de mm2 Asia, basé à Singapour, est le producteur exécutif et Tracy Rosenblum de BoulderLight Pictures est la coproductrice.

La vache est la plus récente collaboration entre BoulderLight Pictures et mm2. Ils ont déjà travaillé sur le film d’horreur TIFF La Vigile, qui a été inspiré par une tradition funéraire juive, et le drame Sundance de 2021 Indien sauvage. Ce dernier a présenté Michael Greyeyes, Jesse Eisenberg et Kate Bosworth. BoulderLight a également contribué à créer the hit Becky, qui mettait en vedette Kevin James. L’acteur est généralement connu pour ses comédies, mais pour ce projet, il s’est plongé dans le genre du thriller.

Eu a publié une déclaration qui expliquait : « La vache est un film historique pour mm2 Asia, et nous sommes ravis de pouvoir le faire avec ce casting. Nous ne pouvions pas demander une meilleure gamme. BoulderLight Pictures a été des partenaires incroyables et nous sommes impatients de continuer à travailler avec eux à l’avenir. » Su est clairement enthousiasmé par le partenariat entre les deux sociétés. qu’un producteur semble heureux implique un manque de tension entre collègues.

Eli Horowitz, ancien rédacteur en chef et éditeur de McSweeney’s,est également le co-créateur de la Retrouvaillespodcast et émission de télévision. Bien qu’il n’ait peut-être pas d’expérience sur grand écran, il sait ce que c’est que de travailler avec le petit écran. La première saison de la série d’anthologies mettait en vedette Julia Roberts, la deuxième saison mettant en vedette Janelle Monae.

Winona rydera des décennies d’expérience dans l’industrie du divertissement. En tant qu’enfant star, elle était dans le classique de 1988 bruyères. Sa première apparition à l’écran était dans la comédie dramatique pour adolescents de 1986 Lucas, où elle a joué aux côtés de l’acteur enfant Cory Haim. Les jeunes fans la connaissent probablement de l’émission Netflix Choses étranges. Les critiques et le public ont salué sa performance sur le succès en streaming. Elle revient dans le rôle de Joyce Byers dans la série populaire de la saison 4, qui devrait sortir à un moment donné l’année prochaine. Ryder est représenté par Gersh et Anonymous Content.

Dermot Mulroney est représenté par Paradigm et Luber Roklin, John Gallagher Jr. par Gersh et Range Media Partners, Teague par CAA et Tju par Innovative Artists et Curtis Talent Management. Horowitz est aux côtés de CAA et Anonymous Content. Cette histoire vient de Deadline.

Sujets : La vache