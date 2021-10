Winona Ryder dit qu’elle s’est accidentellement mariée à Keanu Reeves

adidas Originals T-shirt Adicolor Classics Satin Tape - Pulse Yellow, Pulse Yellow - 34

Sporty ou premium ? Ce t-shirt t'offre les deux. Le petit Trèfle adidas et les 3 bandes sur chaque bras te permettent d'afficher ton style athlétique. Des détails en satin et une coupe ample et moderne ajoutent une touche chic. Qui a dit qu'on ne pouvait pas marier les styles ?Acheter nos produits en coton, c'est soutenir une culture plus durable. • Taille grand. Commandez au minimum 1 taille en dessous de votre taille habituelle. • Ce mannequin mesure 172 cm et porte une taille 38. Son tour de poitrine est de 86 cm et son tour de taille est de 61 cm. • Coupe ample. • Encolure ras-du-cou côtelée. • Jersey 93 % coton, 7 % élasthanne.