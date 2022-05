Winnie The Pooh Horror Film Director dévoile un complot troublant pour les porcelets

Il a été révélé plus tôt cette semaine que Winnie l’Ourson troquerait son pot de miel contre une batte de baseball et se lancerait dans une frénésie meurtrière avec son câlin Porcinet.

Non, la succession d’AA Milne n’a pas vendu aux enchères certaines de ses œuvres les plus pointues. On parle du prochain film d’horreur de Rhys Waterfield Winnie l’Ourson : Sang et Miel, qui voit les personnages des enfants bien-aimés réinventés en méchants de films de slasher sanglants.

Jeudi (26 mai), Waterfield a offert un peu plus d’informations sur ce que nous pouvons attendre du film et il est prudent de dire que nous ne sommes plus dans 100 Acre Wood.

Les personnages des enfants bien-aimés ont été réinventés. Crédit : Alamy

Expliquant la prémisse du film en parlant à Variety, Waterfield a déclaré: «[Pooh and Piglet are] les principaux méchants, se déchaînent.

Il a ajouté: « Christopher Robin est éloigné d’eux, et il n’est pas [given] leur nourriture, cela a rendu la vie de Pooh et Piglet assez difficile.

« Parce qu’ils ont dû se débrouiller seuls, ils sont essentiellement devenus sauvages.

« Ils sont donc retournés à leurs racines animales. Ils ne sont plus apprivoisés : ils sont comme un ours et un cochon vicieux qui veulent se promener et essayer de trouver une proie. Sourires nerveux tout autour!

Alors qu’une bande-annonce complète n’a pas encore été publiée, des images fixes du film ont été rendues publiques qui révèlent Pooh non pas comme le nounours jaune câlin auquel nous sommes habitués, mais un homme effrayant dans un masque.

Les personnages de Winnie et Porcinet sont désormais méconnaissables. Crédit : Jigsaw Productions

Quant à Porcinet, il y a longtemps que ce petit sourire innocent et son adorable museau en bouton sont révolus. À leur place, une grimace effrayante et des défenses. Défenses ! Il a quand même de jolies oreilles.

Les images de la vision de Waterfield sur Pooh et Piglet sont devenues virales, avec un film particulièrement déchirant les montrant toujours debout derrière une femme dans un bain à remous, apparemment sur le point de bondir.

Waterfield a également déclaré au point de vente: « C’est effrayant mais il y a aussi des morceaux amusants … il y a des photos de Winnie l’ourson dans une voiture et de le voir avec ses petites oreilles derrière le volant et comme aller lentement là-bas [to murder her.]”

Étonnamment, le hashtag #PrayForEeyore n’est pas encore à la mode sur Twitter, mais de nombreux utilisateurs sociaux n’ont pas tardé à partager leurs réflexions en ligne.

Rhys Waterfield a partagé des détails effrayants sur son horreur à venir. Crédit : Jigsaw Productions

‘Pourquoi putain [has] Winnie l’ourson en a fait un film d’horreur. Laissez Pooh tranquille », a écrit l’un d’eux.

Un autre a ajouté: « Je vais saboter la création de ce film d’horreur Winnie l’ourson », tandis qu’un troisième a écrit: « Ça a l’air tellement amusant avec une tournure si sombre. »