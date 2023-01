Winnie the Pooh: Blood and Honey obtient une diffusion théâtrale étendue

Vous aurez plus d’occasions d’attraper Winnie l’Ourson : Sang et Miel sur grand écran. Auparavant, il avait été annoncé que Fathom Events organiserait des projections en salles du film d’horreur prévu pour une seule journée, fixée au 15 février 2023. Mais à mesure que nous nous rapprochons de cette date, l’anticipation du film n’a fait que croître. , et remarquant la demande accrue pour plus de projections, plus de dates ont été ajoutées pour donner Winnie l’Ourson : Sang et Miel une course plus longue sur grand écran. Avec des projections disponibles dans plus de 1 500 salles, le film sera désormais projeté du mercredi 15 février au lundi 23 février.





« Nous avons été submergés par la réponse enthousiaste du public », a déclaré le producteur exécutif Stuart Alson dans un communiqué, selon Bloody Disgusting. le monde a soif Du sang et du mielet nous sommes ravis de nous associer à Fathom pour livrer Winnie l’ourson comme jamais auparavant. »

Le PDG de Fathom Events, Ray Nutt, a ajouté : « Ce film est sur notre radar depuis plusieurs mois et l’engagement du public continue d’augmenter à un rythme remarquable. Nous sommes ravis de notre partenariat inaugural avec ITN pour offrir aux fans d’horreur quelque chose de jamais vu auparavant dans le genre de l’horreur. . Bouclez votre ceinture.





Winnie l’ourson : sang et miel présente l’ourson comme vous ne l’avez jamais vu auparavant

Winnie l’ourson est écrit et réalisé par Rhys Frake-Waterfield, bien que ce soit une parodie de l’original Winnie l’ourson livres de AA Milne et EH Shepard. Le film met en vedette Natasha Tosini, Amber Doig-Thorne, Richard D. Myers, Craig David Dowsett, Chris Cordell et Nikolai Leon.

Ce film n’a évidemment rien à voir avec les incarnations que nous avons vues de Winnie l’ourson de Disney. Le synopsis officiel du film d’horreur parodique se lit comme suit:

Les jours d’aventures et de gaieté sont terminés, car Christopher Robin, maintenant un jeune homme, a laissé Winnie-The-Pooh et Piglet se débrouiller seuls. Au fil du temps, se sentant en colère et abandonnés, les deux deviennent sauvages. Après avoir goûté au sang, Winnie-The-Pooh et Piglet partent à la recherche d’une nouvelle source de nourriture. Il ne faut pas longtemps avant que leur saccage sanglant ne commence.

Attraper Winnie l’Ourson : Sang et Miel dans les salles du 15 février au 23 février, avec l’aimable autorisation de Fathom Events. Vous pouvez regarder une bande-annonce du film d’horreur attendu ci-dessous.