Winnie-the-Pooh: Blood and Honey Le réalisateur Rhys Frake-Waterfield prévoit d’amener d’autres personnages bien-aimés dans un univers cinématographique « alternatif tordu »

Rhys Frake-Waterfield, le cinéaste derrière Blood and Honey, a déjà les yeux rivés sur Bambi et Peter Pan.

Winnie l'Ourson : Sang et Miel Le réalisateur et scénariste Rhys Frake-Waterfield a déjà les yeux rivés sur d'autres personnages classiques de contes d'enfance qui pourraient rejoindre Porcinet et Pooh dans un univers d'horreur violent. Winnie l'Ourson : Sang et Miel s'est déjà avéré être un succès au box-office, gagnant près d'un million de dollars (contre un budget de 15 000 dollars) au Mexique depuis sa première le 26 janvier, ce qui indique qu'un univers cinématographique rempli de personnages tordus serait bien accueilli par les fans d'horreur.





Comme de nombreux classiques de Disney sont tombés dans le domaine public, Frake-Waterfield est libre de salir leurs mondes. Le cinéaste a déjà cité Bambi et Peter Pan comme projets à venir. Pour Le cauchemar de Neverland de Peter Pan, il prévoit d’inclure une fée Clochette se remettant de la drogue, tandis que son long métrage Bambi serait un mélange du conte pour enfants bien-aimé et parc jurassique.

Dans une conversation avec The Hollywood Reporter, Frake-Waterfield décrit sa vision de ces versions alternatives de classiques bien-aimés :

« L’idée est que nous allons essayer d’imaginer qu’ils sont tous dans le même monde, afin que nous puissions avoir des croisements », dit-il. « Les gens ont envoyé des messages disant qu’ils voulaient vraiment voir Bambi contre Pooh. »

Frake-Waterfield ne veut pas non plus limiter cet univers aux seuls classiques de Disney.

« Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d’autres idées qui ne sont pas liées à Disney, des tas de vieux contes de fées et de légendes urbaines, des concepts qui sont synonymes de votre enfance, et ce sont ceux que je veux transformer en un réalité alternative tordue. »

Aux côtés du producteur Scott Jeffrey, Frake-Waterfield dirige Jagged Edge Productions, la bannière d'horreur à l'origine de films d'horreur à petit budget comme La malédiction de Humpty Dumpty, Massacre du lapin de Pâqueset C'est venu d'en basentre autres.





Winnie-the-Pooh: Blood and Honey se prépare pour une sortie mondiale

Jagged Edge Productions

Alors que les fanatiques d’horreur attendent plus de l’univers de Frake-Waterfield, la plupart des spectateurs pourront bientôt regarder Winnie l’Ourson : Sang et Miel sur grand écran. Le film sortira dans le monde entier par Fathom Events le 15 février.

Selon le synopsis officiel du film, « Les jours d’aventures et de gaieté sont terminés, car Christopher Robin, maintenant un jeune homme, a laissé Winnie-The-Pooh et Piglet se débrouiller seuls. Au fil du temps, se sentant en colère et abandonnés, les deux deviennent sauvages. Après avoir goûté au sang, Winnie-The-Pooh et Piglet partent à la recherche d’une nouvelle source de nourriture. Il ne faudra pas longtemps avant que leur saccage sanglant ne commence.

Winnie l’Ourson : Sang et Miel étoiles Nikolai Leon, Craig David Dowsett, Chris Cordell, Maria Taylor, Natasha Rose Mills, Amber Doig-Thorne et Danielle Ronald. Une suite est déjà en développement, et alors que la première fonctionnait avec un budget de seulement 15 000 €, Frake-Waterfield rapporte que le budget de la suite sera considérablement plus important (cinq fois, pour être exact), ce qui lui donnera plus de pouvoir dans sa création.