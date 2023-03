Winnie the Pooh: Blood and Honey est le film le moins bien noté sur Rotten Tomatoes

Le film d’horreur à petit budget »Winnie l’ourson : sang et miel », qui prend le personnage acclamé de l’histoire pour enfants et le transforme en un tueur de sang-froid, juste classé comme le film le moins bien noté de tous les temps sur la page. Tomates pourries.

Le site d’avis populaire vient de révéler que » Blood and Honey » a une note de 0,4% basée sur 53 avis à ce jour. Le score généré par le public est encore plus positif, avec une note totale de 50%. Malgré tout, il a été placé dans le classement des 100 pires films du site.

»Winnie-The-Pooh : Blood and Honey » était un film d’horreur dont la production a commencé après que la propriété »Winnie the Pooh » soit entrée dans le domaine public, un processus qui signifiait que les personnages n’étaient plus sous la protection de l’acteur droits. C’est pour que le réalisateur Rhys Frake-Waterfield a décidé d’apporter cette version tordue du personnage.

De plus, Frake-Waterfield travaille déjà sur d’autres films d’horreur mettant en vedette Bambi et Peter Pan, prévoyant même de créer un « univers d’horreur anti-Disney ». En plus de cela, il a déjà été confirmé que »Winnie-The-Pooh: Blood and Honey » aura un film suite.

Le premier film met en vedette Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, Nikolai Leon, Natasha Rose Mills et bien d’autres, dont Chris Cordell dans Porcinet et Craig David Dowsett dans Winnie l’ourson. La bande a été enregistrée avec un budget total de 100 000 dollars, rapportant plus de 4 millions de dollars aux guichets du monde entier.

» Blood and Honey » suit Winnie et Piglet alors qu’ils se lancent dans une tuerie après que Christopher Robin les a jetés à l’université. Une fois que Robin revient au Hundred Acre Wood, il découvre que ses chers amis ne sont plus aussi gentils et attentionnés qu’avant, les voyant traquer et assassiner un groupe d’adolescents.