Winnie l’ourson : le réalisateur de Blood and Honey fait déchaîner l’ourson et le porcelet

Film Web a déjà rendu compte des premières images de Winnie l’ourson devenant un méchant de film slasher dans Winnie l’Ourson : Sang et Miel. Maintenant, selon les mots de Rhys Waterfield, qui a écrit, réalisé et coproduit le film, nous pouvons également vous dire de quoi parle le film.

Après avoir été abandonnés et laissés sans nourriture par un Christopher Robin lié à l’université, Pooh et Piglet sont devenus sauvages à force de se débrouiller seuls. « Ils sont donc retournés à leurs racines animales. Ils ne sont plus apprivoisés : ils sont comme un ours et un cochon vicieux qui veulent se promener et essayer de trouver une proie.

Selon Waterfield, le plus grand défi de faire un film comme celui-ci, où vous avez un concept farfelu, était de trouver le bon équilibre entre comédie et horreur. Pour citer un exemple, Waterfield a parlé de la configuration derrière l’une des images fixes publiées. Celui d’une femme se relaxant dans un bain à remous avec Pooh et Porcinet menaçants en arrière-plan.

«Elle passe un bon moment, puis Pooh et Piglet apparaissent derrière elle, la chloroforme, la sortent du jacuzzi, puis conduisent une voiture au-dessus de sa tête. C’est effrayant, mais il y a aussi des moments amusants parce qu’il y a des plans de Winnie l’ourson dans une voiture et le voir avec ses petites oreilles derrière le volant et comme aller lentement là-bas [to kill her.]”

Autres détails de production pour Winnie l’Ourson : Sang et Miel







Alors que l’original d’AA Milne Winnie l’ourson histoires sont entrées dans le domaine public il y a cinq mois, Disney conserve l’usage exclusif de leurs interprétations de Pooh et de ses amis. À cause de cela, Waterfield et les autres fabricants de Du sang et du miel ont pris soin de s’assurer que le film n’était basé que sur la version de 1926 de celui-ci.

« Personne ne s’y trompera [for Disney] », a déclaré Waterfield. « Quand vous voyez la couverture de ça, et que vous voyez les bandes-annonces et les images fixes et tout ça, il n’y a aucun moyen que quelqu’un pense que c’est une version pour enfant. »

Pour des raisons de droits d’auteur, Pooh ne portera pas la petite chemise rouge que Disney lui a offerte mais une tenue de bûcheron, tandis que le film habillera également Porcinet tout en noir. D’autres personnages encore sous copyright, comme Tigrou, n’apparaîtront pas non plus. Cependant, il y a une scène mettant en scène une pierre tombale appartenant à Bourriquet, qui a été mangé par un ourson et un porcelet affamés.

Du sang et du miel terminé plus tôt ce mois-ci, le tournage du film se déroulant sur seulement dix jours en Angleterre, non loin de la forêt d’Ashdown. L’inspiration pour Milne’s Hundred Acre Wood. En raison de tout le buzz entourant le film après la sortie des premières images, Waterfield dit qu’ils commenceront à éditer le plus rapidement possible tout en s’assurant qu’il est toujours bon.

Jagged Edge Productions, que Waterfield dirige avec son coproducteur Scott Jeffery, a réalisé le film. Bien que Waterfield n’ait pas révélé le budget officiel du film, il a déclaré que le public « ne devrait pas s’attendre à ce que ce soit une production de niveau hollywoodien ». ITN Studios a déjà signé pour distribuer, bien qu’une date de sortie n’ait pas encore été déterminée.





