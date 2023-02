Winnie l’ourson : le prochain projet du cinéaste de Blood and Honey est « Jurassic Park Meets Bambi »

La prochaine sortie d’horreur, Winnie l’Ourson : Sang et Mieltransformera les personnages bien-aimés des enfants en slasher killers, et le réalisateur Rhys Frake-Waterfield et le producteur Scott Jeffrey ont déjà l’intention de faire de même pour Bambí. S’adressant à Variety, Jeffrey a révélé qu’il avait déjà commencé à préparer sa vision d’horreur du classique de Disney, décrivant le projet comme «parc jurassique se rencontre Bambi.« Ce qui ressemble à la combinaison cinématographique dont nous n’avions jamais pensé avoir besoin.





Le coproducteur et cofondateur de Jagged Edge, Scott Jeffrey, dirigera le Bambí film, et bien que de plus amples détails concernant le projet restent secrets pour le moment, il a déjà discuté de l’idée. Comparant ce qu’ils ont en tête au mystère d’horreur de Netflix en 2017, Le Rituel. « Le film sera un récit incroyablement sombre de l’histoire de 1928 que nous connaissons et aimons tous », a révélé Jeffrey l’année dernière. « S’inspirant du design utilisé dans The Ritual de Netflix, Bambi sera une machine à tuer vicieuse qui se cache dans le désert. Préparez-vous à Bambi sur la rage ! »

Donc, Bambí-se rencontre-Le-Rituel-se rencontre-Parc jurassique? Avec ce trio de films de monstres à l’esprit, il n’est pas trop difficile d’imaginer ce que les esprits derrière Winnie l’Ourson : Sang et Miel ont en réserve pour le doux petit cerf. Qui ne sera probablement pas très gentil pendant très longtemps une fois que Frake-Waterfield et Scott Jeffrey auront mis la main sur lui.





Winnie l’ourson : Blood and Honey transforme Pooh & Piglet en monstres de films d’horreur

Avant de tremper Bambi dans le sang et les tripes, ils donneront d’abord ce traitement sinistre à Pooh dans Winnie l’Ourson : Sang et Miel. Un récit tordu de l’AA Milne et de l’EH Shepard’s Winnie l’ourson livres, Winnie l’Ourson : Sang et Miel trouve Winnie et Porcinet comme vous ne les avez jamais vus auparavant. Sur un saccage de slasher et couvert de sang. Comme chaque enfant le sait, Christopher Robin s’est lié d’amitié avec Winnie l’ourson, Porcinet et leurs amis, jouant à des jeux et leur fournissant de la nourriture. Ce que nous ne savons pas tous, cependant, c’est qu’à mesure qu’il grandissait, ces visites devenaient plus rares, tout comme l’approvisionnement alimentaire, ce qui rendait Pooh et les autres de plus en plus affamés et désespérés.

Lorsque Christopher est allé à l’université, ses visites au Hundred Acre Wood se sont complètement arrêtées, ce qui a rendu Pooh et Piglet complètement sauvages et déséquilibrés. Ce qui a malheureusement abouti à ce que Bourriquet soit tué et mangé à un moment donné. Désormais, Christopher Robin est retourné dans la forêt aux côtés de sa nouvelle épouse, espérant la présenter à ses anciens amis. Malheureusement pour eux, Pooh et Porcinet ne pardonneront pas aussi facilement, le couple se livrant à un saccage meurtrier pour la chair humaine alors qu’ils s’opposent à un groupe d’étudiantes universitaires occupant une cabane rurale.

Réalisé et écrit par Rhys Frake-Waterfield, Winnie l’Ourson : Sang et Miel stars Nikolai Leon comme Christopher Robin aux côtés d’Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, Danielle Ronald, Natasha Tosini, May Kelly, Paula Coiz, Natasha Rose Mills comme Jess, et Craig David Dowsett et Chris Cordell comme Winnie-the-Pooh et Piglet respectivement.

Winnie l’Ourson : Sang et Miel recevra désormais une sortie en salles élargie grâce à Fathom Events, Altitude Film Distribution, Cineplex Entertainment et Cinemex, et sera projeté du 15 février 2023 au 23 février 2023. Une suite est actuellement en développement.