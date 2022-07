Winnie l’ourson : l’affiche de sang et de miel réinvente l’ourson en tueur mortel

Un nouvel art clé a été publié pour le prochain film d’horreur Winnie l’Ourson : Sang et Miel et c’est loin de la façon dont le personnage a longtemps été envisagé par Disney. L’affiche comprend le slogan « Ce n’est pas une histoire au coucher » et présente un ourson bizarre devant et au centre tenant un marteau ensanglanté. L’art clé, initialement présenté à Dread Central, présente également une autre image de Pooh dans les bois avec un couteau à la main avec un cadavre à ses pieds, venant de faire une autre victime.

Traditionnellement, Winnie l’ourson a été décrit comme un ours amical et amoureux du miel qui n’aime rien de plus que de passer du temps avec Christopher Robin et ses autres copains animaux. Cela a toujours été la façon dont Disney a présenté le personnage au fil des décennies tout au long de ses différents Winnie l’ourson histoires sur différents supports. Le personnage a été créé à l’origine par l’auteur AA Milne et l’illustrateur EH Shepard en 1924, bien que Disney détienne les droits sur Pooh depuis 1961. Il est entré dans le domaine public plus tôt cette année, permettant aux cinéastes d’utiliser désormais légalement Pooh Bear pour des films d’horreur si ils le désirent.

Winnie l’Ourson : Sang et Miel est écrit et réalisé par Rhys Frake-Waterfield. Il met en vedette Craig David Dowsett dans le rôle de Winnie-the-Pooh et Chris Cordell dans le rôle de Piglet avec d’autres membres de la distribution, dont Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, Danielle Ronald, Natasha Tosini, May Kelly, Paula Coiz et Natasha Rose Mills.

Winnie l’ourson : sang et miel met Pooh et Porcinet en déchaînement

Winnie l’Ourson : Sang et Miel reprend avec un adulte Christopher Robin après avoir abandonné Pooh Bear et Piglet plusieurs années auparavant. Parce que les animaux négligés étaient devenus « de plus en plus affamés et sauvages », ce qui avait même pour conséquence de manger Bourriquet pour survivre, ils sont devenus beaucoup plus meurtriers et assoiffés de sang qu’ils ne l’étaient lorsque Christopher Robin était encore leur copain. Ils n’ont pas non plus oublié d’être laissés pour compte, car lorsque Christopher retourne dans sa ville natale, il déclenche Pooh Bear et Piglet pour qu’ils se déchaînent, ciblant une cabane rurale occupée par un groupe de filles universitaires.

« Ourson et Porcinet, ils n’ont aucun remords, et ils sont en fait assez sadiques », a déclaré le scénariste-réalisateur Rhys Frake-Waterfield à Dread Central. « C’était quelque chose que je voulais des personnages. Ça a toujours été juste Pooh et Porcinet. J’ai imaginé, et j’ai demandé aux acteurs, de dépeindre ce Pooh comme l’alpha des deux. Donc, c’est le mâle alpha sur Porcinet, et il est toujours le responsable du camp. Piglet est essentiellement presque un petit serviteur pour lui, et Piglet fait juste ce que veut Pooh. Et ils ont construit cela au fil des ans. Ils ont construit ces tendances vraiment sadiques entre eux. Alors ils avaient l’habitude de sortir et de cibler les gens pour les tuer, de les manger comme mode de vie… juste de la nourriture en gros. »





A partir de maintenant, Winnie l’Ourson : Sang et Miel n’a pas encore de date de sortie officielle. En juin, Frake-Waterfied a déclaré qu’il travaillait actuellement dur pour sortir bientôt une bande-annonce officielle, et j’espère que les informations sur la date de sortie ne seront pas trop éloignées. Vous pouvez jeter un coup d’œil à la nouvelle affiche du film ci-dessous.