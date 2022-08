Winnie l’ourson : Blood and Honey : première bande-annonce officielle

Le film qui a pris tout le monde par surprise sur le populaire ours jaune, mais maintenant avec une touche meurtrière, semble continuer sa production, car »Winnie l’Ourson : Sang et Miel » vient de sortir une bande-annonce effrayante pleine de sang. L’aperçu commence avec Christopher Robin montrant à son partenaire le bois de 100 acres où il avait l’habitude de jouer lorsqu’il était enfant.

Cependant, voulant présenter Mary à leurs amis d’enfance, le couple découvre que les adorables personnages Winnie l’Ourson et Porcinet sont devenus sauvages, tuant des innocents partout pour se venger de Christopher qui les a abandonnés quand il a grandi. .

Bien que les détails de l’intrigue de » Blood and Honey » n’aient pas été entièrement révélés, on sait que le film prendra ses racines dans le genre du film slasher. La bande-annonce nous laisse voir les versions terrifiantes de Pooh et Piglet, qui ne cherchent pas seulement à mettre fin à la vie de Christopher Robin, car en chemin, ils tuent un groupe de femmes en vacances.

Suite à l’annonce du film, de nombreuses personnes ont exprimé leur dégoût sur Internet, estimant que »Winnie the Pooh: Blood and Honey » était un concept rebutant en raison de sa réinvention brutale de personnages que beaucoup considèrent comme emblématiques de l’enfance. D’après les romans écrits par AA Milne en 1922, la propriété intellectuelle est passée dans le domaine public en 2022, les cinéastes prenant leurs distances avec la version de Disney du matériel d’origine.

Bien qu’il n’ait pas de date précise, on sait que « Winnie the Pooh: Blood and Honey » sortira en 2022.