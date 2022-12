Winnie l’ourson aura un nouveau film préquel et une série animée

Un nouveau film et série prequel sur »Winnie l’ourson » vient de commencer la production chez Baboon Animation et IQI Media, Inc. Selon de nouveaux rapports, mike de sevequi travaillait auparavant chez DreamWorks, dirigera et écrira un scénario avec John Reynolds.

Selon Reynolds, cette nouvelle série et ce film d’animation chercheront à se connecter avec de nouveaux publics. « Nous racontons l’incroyable histoire d’origine du » jeune ours câlin « et de ses amis, lorsqu’ils étaient encore enfants, d’une manière conçue pour se connecter avec les enfants du 21e siècle », a déclaré Reynolds.

« Je pense que ce jeune ours insubmersible est totalement lié aux enfants d’aujourd’hui, avec son envie infernale de miel et ses plans ridicules pour l’obtenir », a ajouté de Seve.

Les deux sociétés de production prévoient de sortir d’abord le film préquel de Winnie l’ourson, puis de poursuivre la première de la série. charlène kelly Oui Khiow Hui Lim servira de producteurs exécutifs des deux projets dans le cadre de Baboon Animation. Aucune autre information n’est encore disponible sur les acteurs qui prêteront leur voix au film ou à la série.

L’adorable ours a fait ses débuts en 1926 dans le livre »Winnie-the-Pooh » écrit par AA Milen et illustré par EH Shepard. En 1961, les droits du personnage sont acquis par Walt Disney Productionsle studio publiant plusieurs séries télévisées axées sur Pooh et ses amis dans les bois, rendant le personnage très populaire.

Cependant, en janvier 2022, le livre de 1926 est devenu une histoire dans le domaine public, laissant les artistes faire toutes sortes de productions mettant en vedette le personnage de »Winnie-the-Pooh ». Et bien que ce nouveau film cherchera à s’adapter aux enfants, d’autres épisodes tels que » Winnie-the-Pooh: Blood and Honey » seront un film d’horreur slasher qui verra l’ours populaire comme un tueur en série.

Le film préquel » Winnie-the-Pooh » devrait ouvrir en 2024, la série arrivant quelque temps après sa sortie.