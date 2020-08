«Wine Challenge» conquiert TikTok – ces stars se joignent

02.08.2020 19h45

Êtes-vous à la recherche d’un nouveau défi amusant sur les réseaux sociaux? Le “The Wine Challenge” a l’air cool et est extrêmement exigeant. Des stars comme les sœurs Fanning les maîtrisent déjà.

Enfin un défi amusant! Le “Wine Challenge” combine deux de nos loisirs préférés. Boire du vin et des médias sociaux.

Dans la nouvelle sensation TikTok, deux personnes sont assises les jambes ouvertes, l’une derrière l’autre, dos à l’estomac. La personne de face prend la base du verre à vin entre ses dents et se penche si loin que l’autre personne peut en prendre une gorgée. Cela ne semble pas facile, ce n’est pas facile non plus.

Bécher de célébrités

La nouvelle tâche est actuellement en plein essor sur TikTok et Instagram. Les célébrités peuvent également voyager avec eux. Seuls des participants célèbres ont déjà relevé le défi avec beaucoup de grâce.

Les sœurs Fanning Dakota (26 ans) et Elle (22 ans) ont posté une vidéo d’elles-mêmes sur Instagram aujourd’hui. Des amis et collègues comme l’actrice de “Pretty Little Liars” Ashley Benson (30 ans), Selma Blair (48 ans) et l’actrice Melanie Field (32 ans) a commenté la vidéo avec admiration.

Source: instagram.com

Aussi intéressant:

Cameron Diaz est maintenant vigneron

Et la mère fraîchement sortie du four, Cameron Diaz (47 ans), qui peut enfin boire à nouveau du vin, a pris une bonne gorgée de cette manière extrêmement compliquée. L’actrice utilise non seulement le défi pour boire, mais aussi comme campagne publicitaire pour son propre vin.

Votre marque de vin s’appelle Avalin. Avec sa propre cave, la belle Californienne a fait de son hobby un métier.

Source: instagram.com

Les avalines sont des vins respectueux de l’environnement

Lors du lancement de la marque en juillet, elle a déclaré: «J’aime boire du vin depuis de nombreuses années. J’ai toujours pris les vins pour acquis et je n’ai jamais pensé à la production. En tant que vignerons, nous avons rapidement appris qu’il ne s’agissait pas de ce que vous ajoutez, mais de ce que vous n’ajoutez pas.

Cela signifie des additifs. Les vins blancs et rosés de l’icône hollywoodienne sont végétaliens, sont élaborés à partir de raisins issus de l’agriculture biologique, sont exempts d’additifs inutiles et bien sûr un régal pour le palais.

Source: instagram.com

De nombreuses stars vendent de l’alcool

Avec sa propre marque de vin, Cameron Diaz rejoint une longue lignée de célébrités vendant leurs propres boissons alcoolisées. La rock star Marilyn Manson (51 ans) vend de l’absinthe “Mansinthe », George Clooney (59), Adam Levine (41) et Justin Timberlake (39) produisent de la tequila et Ryan Reynolds (43) un délicieux gin.

Les superstars Drake (33), Bob Dylan (79), David Beckham (45) et Matthew McConaughey (50 ans) possède chacun une distillerie de bourbon. Alors que les stars du hip hop Diddy (50), Birdman (51) et 50 Cent (45) vendent avec succès leur propre vodka.