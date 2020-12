Windtre Down, Problèmes Dans Toute L'italie

WindTre vers le bas dans toute l’Italie aujourd’hui dimanche 6 décembre, des problèmes de connexion et de réceptivité de l’opérateur téléphonique ont été signalés dans toute l’Italie du nord au sud. En fait, de nombreux utilisateurs signalent des dysfonctionnements sur le réseau mobile. Pour le moment, les rapports de panne pour WindTre proviennent principalement du nord, mais des problèmes sont également signalés dans le reste du pays, comme le rapporte le site downdetector.it. Plusieurs utilisateurs expliquent qu’ils n’ont pas de ligne mais d’autres se plaignent au lieu de connexions très lentes, problème probablement dû à la surcharge des lignes restées actives.

D’autres soulignent que les problèmes ont commencé hier par à-coups avant WindTre irait vers le bas aujourd’hui. Certains utilisateurs sur les réseaux sociaux indiquent qu’aujourd’hui WindTre donne des giga illimités qui, cependant, en raison du duvet sont inutilisables. «Aujourd’hui, Wind Tre donne un nombre illimité de giga. Dommage que le réseau soit grillé», a écrit un utilisateur. « Aujourd’hui un jour de giga illimité connexion bloquée sur le téléphone, il m’aurait suffi d’utiliser le service pour lequel je paye et de ne pas créer un mauvais service « écrivait un autre. Aujourd’hui, 6 décembre 2020, l’opérateur téléphonique avait en effet proposé à ses clients un trafic internet mobile Giga illimité via une promo qui a été activée automatiquement et qui reste valable jusqu’à minuit La promotion vous permet de ne pas consommer les gigaoctets de votre plan tarifaire pour aujourd’hui.