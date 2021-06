Winds & Leaves est un jeu de survie PSVR sur la préservation de l’environnement

L’évasion est à son meilleur lorsqu’elle est appréciée en réalité virtuelle, et Winds & Leaves semble tirer parti de cet aspect de PSVR à son maximum. Sorti le 27 juillet, le jeu est en fait une expérience de survie où vous devez rajeunir l’environnement en plantant des forêts. Éloignez-vous trop de vos arbres et vous perdrez l’accès à l’élément vital de vos plantes, vous devrez donc peupler le monde avec une flore différente pour vous aider à progresser.

Cette bande-annonce est assez simpliste au début, mais au fur et à mesure qu’elle approfondit les détails du gameplay, elle devient en fait assez compliquée. Vous pouvez mélanger et assortir les fruits pour créer différents types d’arbres, et vous devrez faire attention aux différents biomes que vous explorerez pour vous assurer de planter les bons types de forêts dans les zones appropriées.

Cela ressemble à une expérience vraiment unique et intéressante, mais aussi assez décontractée et relaxante. Nous avons hâte de le tester le mois prochain.