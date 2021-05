Windows veut rajeunir, et pour ce faire, il se débarrasse des anciennes icônes de l’ère Windows 95

Marvel Sweat à Capuche Homme Deadpool Veut des Royalties Marvel - Gris - L - Gris

Pensez à ce sweatshirt à capuche pour faire un super cadeau Geek !Le film Deadpool a eu un succès monstre et le deuxième volet n'était pas en reste ! Ce sweat Deadpool est conçu dans un mélange de coton doux et de polyester confortable à porter. Il comprend des manches longues renforcées, une capuche réglable via des cordons et un ourlet droit. L'illustration est de haute qualité ce qui vous permet de vous offrir un vêtement Geek qui résistera à l'épreuve du temps !Ce Sweat Geek Homme est sous licence officielle, un gage de sa qualité. Nous on l'adore ! Détails : 80% coton20% polyesterSweat GeekLa source du coton a été tracée éthiquement.Voilà un super cadeau pour geek !