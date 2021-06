Windows a gagné 20 points de part de marché en une décennie – Windows 11 doit être votre grand redémarrage

En 2009, les smartphones n’avaient pas encore fini d’exploser comme peu de temps après et les montres intelligentes n’étaient qu’un futurisme de plus, donc les rois de la technologie et de l’électronique grand public étaient toujours les ordinateurs en général et les ordinateurs portables en particulier, qui étaient déjà devenus beaucoup moins chers tout en améliorant l’expérience. ils pourraient offrir. Gloire éphémère.

Dans ce contexte, Windows régnait en tant que système d’exploitation de bureau avec une part de marché de plus de 95%. L’informatique était une affaire de Microsoft, avec macOS (alors Mac OS X) et Linux se limitant aux miettes laissées par le premier. Puis vinrent les dix années, et avec elles, l’essor du smartphone, l’ère post-PC (qui n’a jamais signifié que nous allions brûler nos ordinateurs, mais simplement les utiliser beaucoup moins au profit d’autres appareils) et le changement des règles du jeu. .

ce n’est plus ça Windows est moins pertinent pour ne pas avoir su prendre le train des smartphones, le principal dispositif d’accès à Internet de la quasi-totalité de l’humanité, est que sa part de marché a baissé de plus de vingt points de 2009 à 2021, basé sur les données de StatCounter. Le marché de l’informatique est encore largement un marché Windows, mais macOS, Linux et ChromeOS y prennent de plus en plus d’importance.

De plus, la division commerciale de Microsoft où se trouve Windows (avec la gamme Surface, l’ensemble Xbox ou les revenus de Bing) est la seule des trois à baisser. Bien meilleurs sont les logiciels métiers (Office, Dynamics) et le cloud (Azure, SQL, Windows Server…).

Mais surtout, Windows n’a pas réussi à rompre avec son héritage. En 2012, il a voulu commencer à le faire avec Windows 8, qui était encore l’inclusion d’une interface tactile sur un Windows 7 très accepté… sans vraiment rien changer. Lorsque le pari est laissé à l’utilisateur, il lui est difficile d’accepter des changements soudains. La phrase classique d’Henry Ford : « Si j’avais demandé aux gens ce qu’ils voulaient, ils m’auraient dit des chevaux plus rapides. Peu de gens adoptent des interfaces révolutionnaires, mais quand il n’y en a plus d’autre, ils finissent par assumer.

Windows a fait plusieurs tentatives ces dernières années pour transcender son héritage – aucun n’a eu de parcours. 11 est la nouvelle opportunité.

Avec Windows 10, nous avons vu comment l’histoire s’est répétée au cours de ces six années. Le meilleur exemple était Windows 10 S lancé aux côtés du Surface Laptop, un autre demi-pari qui n’a pas duré un an.

Un destin similaire a couru Windows 10X, une idée aussi ambitieuse que futuriste, avec des écrans doubles et un retour à une concentration sur les appareils mobiles, qui a également fini par être annulée avant sa première année de vie.

Près de neuf ans se sont écoulés depuis l’arrivée de Windows 8m et bien que le système d’exploitation de Microsoft ait avancé à bien des égards, cela fait presque neuf ans sans rupture avec le passé, avec des interfaces traditionnelles, avec trop d’incohérences visuelles dans tout le système, avec des visions ancrées dans le bureau, qui permettent de passer au suivant grâce à des interfaces simplifiées. Et quand il y a eu une menace, elle a été interrompue avant qu’il n’y ait le temps pour quoi que ce soit.

Et soudain Windows 11

L’arrivée de Windows 11 devrait être le tournant. Ou plutôt : il doit l’être. Arrêter de perdre des parts de marché et offrir, en l’absence de plateforme mobile, un plus grand sens de l’écosystème aux utilisateurs. La prise en charge de l’exécution d’applications Android natives peut être un excellent point de départ.

Si les développeurs répondent à la tentative de séduction des nouvelles conditions du Windows Store, qui leur permettent de conserver 100% des revenus s’ils utilisent leur propre plateforme de paiement – une affaire imbattable pour eux à l’heure où Apple est de plus en plus remis en cause par ses 30% initiaux —, il pourrait aussi y avoir des nouvelles qui rendent l’expérience utilisateur bien meilleure. Et avec elle, la capacité de fidéliser et d’attirer les utilisateurs.

Nadella a déclaré après avoir présenté Windows 11 qu' »il s’agit de la première version d’une nouvelle ère de Windows ». Le même PDG qui a changé l’orientation du pari mobile de Microsoft après avoir compris que l’héritage n’avait pas de chemin, qu’il avait adopté l’open source comme on ne l’aurait jamais attendu de sa société ou qu’il avait opté pour le jeu vidéo dans le cloud au lieu de suivre le chemin de Sony ou Apple, qui nient ce modèle.