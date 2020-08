Windows 95 fête ses 25 ans aujourd’hui: comment le revivre en ligne

Il faudrait lui souhaiter un joyeux anniversaire, sans le système d’exploitation maintenant Windows 95 il est en grande partie tombé en désuétude. Pourtant, le célèbre logiciel développé par l’américain Microsoft fait aujourd’hui exactement 25 ans: un quart de siècle s’est écoulé depuis 24 août 1995 dans lequel la maison Redmond a présenté au monde l’une de ses œuvres les plus réussies, qui représentait pour des centaines de millions de personnes une porte d’entrée vers le monde de l’informatique et des technologies de l’information.

En Italie, le lancement sur le marché de Windows 95 a représenté un événement pour les professionnels, certainement plus qu’aux États-Unis où la sortie était anticipée par une campagne publicitaire sans précédent. Les chroniques de cette époque parlent de des files de clients devant les magasins Les États-Unis attendent de mettre la main sur une copie du système d’exploitation – ce qui représentait en fait une quantité considérable bond en avant par rapport à la version précédente Les fenêtres. Avec Windows 95, ils ont fait leurs débuts dans Windows le menu Démarrer, la barre des tâches et une série de graphiques conçus pour rendre l’utilisation de l’ordinateur plus accessible même à ceux qui n’utilisent pas l’ordinateur pour le travail ou qui ne le connaissent pas très bien.

Depuis, toutes les itérations ultérieures de Windows se sont poursuivies dans le même sillon et dans le même esprit. Certains ont eu plus de succès, comme Windows XP et Windows 7, si populaires qu’ils sont restés installés sur des millions de PC bien après leur date d’expiration naturelle; d’autres, comme Windows ME et Windows Vista, sont rapidement tombés dans l’oubli en raison de problèmes techniques ou d’une mauvaise utilisation. Aujourd’hui, Windows 95 vit principalement au sein d’émulateurs spécialisés, qui reproduisent le fonctionnement des machines de la fin des années 90 à des fins professionnelles ou récréatives: l’un d’eux est accessible à cette adresse et démarre le système d’exploitation à l’intérieur du navigateur en appuyant sur le bouton Démarrez Windows 95 sur la page.