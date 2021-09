Windows 11 : sortie le 5 octobre – le déploiement se déroulera en plusieurs phases

Microsoft a révélé la date de sortie de Windows 11 – le nouveau système d’exploitation arrivera sur le marché le 5 octobre. Mais tous n’obtiennent pas le nouveau système d’exploitation au début. Initialement, Microsoft ne fournira Windows 11 que pour les ordinateurs plus récents.

Windows 11 sera déployé en plusieurs phases le 5 octobre, explique Microsoft sur son blog. Ce jour-là, Microsoft rendra Windows 11 disponible en téléchargement gratuit pour les ordinateurs compatibles. Windows 10 proposera automatiquement la mise à jour en téléchargement dès qu’elle sera disponible.

Alternativement, une recherche de la mise à jour peut être lancée dans les paramètres. Une installation classique à l’aide d’un fichier ISO sera également possible. De plus, un certain nombre de nouveaux ordinateurs arrivent sur le marché sur lesquels Windows 11 est déjà installé.

Le déploiement devrait être achevé à la mi-2022

Comme dans les cas précédents, le déploiement du nouveau système d’exploitation prendra beaucoup de temps. Alors que Windows 11 sera initialement proposé pour le matériel actuel, dans les semaines et les mois à venir, ce sera au tour des appareils qui sont sur le marché depuis un certain temps. Avec cela, Microsoft veut assurer la meilleure expérience utilisateur possible, dit-on. La société américaine prévoit de fournir la mise à jour à tous les appareils compatibles d’ici la mi-2022.

Toutes les fonctionnalités ne sont pas directement dans la version

Mais toutes les fonctionnalités annoncées ne seront pas disponibles pour une sortie immédiate. Par exemple, les applications Android pour Windows 11, que Microsoft intègre en coopération avec Amazon, manquent. En retour, Windows 11 brille dans un nouveau look plus frais avec un menu Démarrer révisé.

Si vous souhaitez installer Windows 11 en ISO, vous devez au moins disposer d’un ordinateur 64 bits avec un processeur 1 GHz à deux cœurs, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne et une puce TPM 2.0.