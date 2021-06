Windows 11 : les captures d’écran montrent le nouveau look du nouveau système d’exploitation

Microsoft devrait présenter Windows 11 sous peu – mais les premières captures d’écran du nouveau système d’exploitation ont déjà été divulguées à l’avance. Microsoft est apparemment très basé sur Windows 10X.

Les captures d’écran de l’aperçu officiel du développeur de Windows 11 – qui circulent déjà sur Internet sous forme de fichiers ISO – ont été distribuées sur le réseau chinois Baidu, écrit WinFuture. Et évidemment, Microsoft oriente fortement son nouveau système d’exploitation sur Windows 10X, désormais abandonné, à la fois visuellement et fonctionnellement.

Nouvelle barre des tâches dans le style macOS

L’une des innovations les plus évidentes : la barre des tâches, dont le look rappelle celui du macOS d’Apple avec des icônes positionnées au milieu. Si vous préférez un look classique, vous pouvez toujours aligner le menu Démarrer et ses icônes à gauche – tout comme les utilisateurs de Windows 10 sont habitués. Nouveau – et autrefois destiné à Windows 10X – sont des icônes d’application avec des animations étendues au lieu des icônes autrement statiques.

Coins arrondis et couleurs distinctives

De nouveaux coins arrondis peuvent être vus dans les paramètres ainsi que dans le menu Démarrer, qui devrait ensuite fonctionner complètement via Windows 10. Les nouvelles icônes des applications système sont également visibles, ainsi que les premières scènes de la nouvelle séquence de démarrage et le nouveau son lors du démarrage.

Même l’installation de Windows 11 a un nouveau look, qui peut être vu lors de la configuration du WLAN ou lors du choix de la langue. Seule l’installation classique via fichier ISO reste optiquement – toujours – inchangée. Dans l’ensemble, la palette de couleurs du nouveau système semble plus caractéristique que celle de Windows 10.

Microsoft s’est invité à un événement le 24 juin, au cours duquel la société américaine devrait dévoiler les premiers détails sur le nouveau Windows 11.