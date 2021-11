Windows 11 : L’écran bleu de la mort est de retour

L’écran bleu de la mort pourrait faire son retour dans Windows 11. Microsoft a remplacé le message d’erreur bleu pour une erreur particulièrement grave par un message d’erreur noir dans la dernière version de Windows. Dans la version Insider actuelle de Windows 11, le message d’erreur est à nouveau en bleu classique.

Dans le journal des modifications de la version actuelle d’Insider Build de Windows 11, il est écrit littéralement : « Nous avons changé la couleur d’affichage en bleu lorsqu’un PC cesse de fonctionner ou qu’une erreur d’arrêt se produit, comme dans les versions antérieures de Windows ». Microsoft ne révèle pas si le changement est temporaire ou permanent.

Les erreurs de pilote et de noyau sont la cause la plus fréquente d’écrans bleus

L’écran bleu de la mort a une longue histoire. Microsoft l’a introduit dans Windows 3.0 pour donner aux informaticiens et au personnel d’assistance un moyen de diagnostiquer les erreurs matérielles ou de mémoire. Un écran bleu est souvent déclenché par un matériel défectueux. La plupart du temps, il s’agit d’une erreur de programmation dans le pilote ou dans le noyau.

Si un utilisateur rencontre un écran bleu de la mort, il a la possibilité d’en savoir plus sur l’origine de l’erreur à partir du code d’erreur et peut même être en mesure de le corriger lui-même. Depuis quelque temps, en plus du code d’erreur, il existe également un code QR avec le message d’erreur, avec lequel l’utilisateur peut identifier l’erreur encore plus rapidement à l’aide d’un smartphone.

Les écrans bleus sont-ils meilleurs que les écrans noirs pour le support informatique ?

On ne sait pas pourquoi Microsoft a eu l’idée de changer l’écran bleu de la mort dans Windows 11 en écran noir de la mort. Il n’y a pas eu non plus d’explication officielle pour le retour au message d’erreur bleu. Cependant, le changement pourrait éventuellement avoir un impact positif sur le support informatique.

Si un utilisateur de PC inexpérimenté signale au support informatique qu’il voit un écran noir (écran noir de la mort), l’expert informatique peut d’abord avoir l’idée que le problème est un moniteur. Si en revanche l’utilisateur parle d’un écran bleu (écran bleu de la mort), le support sait immédiatement de quoi il s’agit et peut donner des instructions complémentaires à l’utilisateur.