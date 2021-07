Windows 11 fonctionne sur un smartphone de six ans

XP-PEN Deco Pro Medium Tablette Graphique Android avec Double roulettes 11x6 Pouces 8 Raccourcis Stylet à 8192 Niveaux Compatible avec Mac/Windows/Smartphone Android/Chrome OS

🏆【Gagnant de Good Design Award & Red Dot Design Award】 Deco Pro, la dernière version de XP-PEN, gagnant de Red Dot Award 2019 et Good Design Award 2018 arrive enfin! DECO PRO Medium dispose d'une surface active de 11" x 6", vous offre une toile la plus grande possible pour libérer votre création. Boîtier fabriqué en aluminium de haute qualité, solide et lisse; disposant d'une forme curvée, l'épaisseur mince de 7mm, design moderne et élégant. 🏆Conception Révolutionnaire avec Double Roulettes XP-PEN DECO PRO Medium est équipée d'une interface révolutionnaire à double roulettes - Roulette Mécanique + Roulette Tactile, vous permet d'effectuer plusieures fonctions avec une seule main. Il est plus facile que jamais de capturer, dessiner et éditer. La roulette dispose aussi d'un voyant avec luminosité ajustable, vous permet de rester concentré sur votre création dans les conditions sombres. Il comporte aussi 8 raccourcis personnalisables. 🏆【Support d'inclinaison naturelle】 XP-Pen Deco Pro Medium supporte la fonction d'inclinaison jusqu'à 60 degrés, réagissant rapidement et facilement aux mouvements de votre main. La fonction d'inclinaison permet également des transitions plus douces et plus naturelles entre les lignes et les traits, tout en vous donnant la possibilité d'ajouter des ombres naturelles à votre création. Et avec le nouveau stylet passif A41, aucune pile ni chargement sont nécessaires. 🏆【Stylet Sensible à 8192 Niveaux】 Deco Pro Medium dispose d'une sensiblilité à la pression à 8192 niveaux, vous offre un contrôle et une précision précis. Avec Deco Pro, vous pouvez créer des lignes fines dans une expérience fluide et incroyablement naturelle.Deco Pro est livré également avec un porte-stylo multi-fonctions pour protéger votre stylet et les pointes de remplacement. Vous pouvez l'utiliser comme porte-stylo ou comme étui pour garder votre stylet en sécurité. 🏆【Nouvelle compatibilité, nouvelle capacité】 XP-Pen DECO PRO est compatible avec Windows 7/8/10, Mac OS X 10.10 et supérieur, Chrome OS 88.0.4324.109 et supérieur, elle supporte aussi les connexions avec les appareils Android 6.0 et supérieurs. Elle fonctionne également avec la plupart des logiciels de dessin tels que Medibang, Autodesk Sketchbook, Zenbrush, Artrage, Microsoft Onenote, Photoshop, SAI, Painter, Illustrator, Clip Studio, Jamboard, zoom, Openboard ect.