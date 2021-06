Windows 11 et le fil d’Ariane

Lorsque Satya Nadella a annoncé il y a quelques jours qu’une des mises à jour les plus importantes de la décennie arriverait bientôt, elle n’a à aucun moment fait référence à Windows 10 : parlé à tout moment de Windows, sans plus tarder.

Cela a été l’un des signes qui nous font penser que nous sommes en fait face à la naissance d’une nouvelle version de Windows, qui certains ont déjà baptisé Windows 11. Est-ce possible? A en juger par la chapelure, oui.

Cela peint quelque chose d’important

Les commentaires de Nadella étaient étranges, principalement parce que le PDG de Microsoft n’est pas exactement célèbre pour générer du « hype » ou attente avec les produits de votre entreprise. C’est généralement positif mais de manière très modérée, ce qui n’était pas le cas de ses commentaires lorsqu’il parlait de Windows.

Ces commentaires ont été rejoints plus tard par autres signes. Autres miettes de pain. Par exemple, que l’ombre qui apparaissait dans l’image de l’invitation à l’événement du 24 juin était fausse : ce n’était pas l’ombre qui correspondait à ces avantages, mais en fait il a montré deux barres de lumière qui pourraient être interprétées comme le nombre 11.

Microsoft a partagé un tweet il y a quelques heures avec une petite animation de la lumière entrant par cette fenêtre sous la forme d’un logo Windows. Dans le message aussi il a été souligné que l’événement commencerait à 11 h HE (17h00 CEST), une heure inhabituelle pour ce type d’annonces.

Cela rejoint la claire intention de Microsoft depuis des semaines de « rajeunir » l’apparence de Windows 10. Des efforts sont en cours depuis un certain temps dans divers domaines comme l’iconographie ou le menu démarrer, mais les choses pourraient aller plus loin dans le cadre de ce projet baptisé Sun. Vallée.

On parle en effet de une boutique d’applications relookée et que surtout cela ouvrirait les portes des passerelles de paiement d’autres plateformes. Cela donnerait plus de liberté aux développeurs et pourrait être l’impulsion nécessaire pour que ce système de distribution de logiciels devienne enfin la voie privilégiée des utilisateurs et de l’industrie.

Bien entendu, ces indications ne pouvaient rester plus que cela : Microsoft n’a donné aucun autre indice quant à savoir s’il parlera réellement de Windows 11 ou s’il s’agit d’une excellente mise à jour de Windows 10, mais la vérité est que cette version du système d’exploitation devait être particulièrement durable en raison de sa philosophie « version roulante« avec des mises à jour constantes.

La vérité est que cette impulsion a un sens particulier si l’on tient compte du fait que la pandémie a déclenché une résurgence des ventes de PC: Le télétravail et l’enseignement à distance ont donné à Microsoft une opportunité unique de relancer son système d’exploitation. Et peut-être pourquoi pas avec un hypothétique Windows 11 que d’autres suggèrent qu’il s’appellera ‘Windows’, sans plus.

Bientôt nous laisserons des doutes.