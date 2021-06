Windows 11 est filtré : il s’agit du menu Démarrer, de l’explorateur de fichiers et plus du successeur supposé de Windows 10

Ils nous ont donné des indices et il semble enfin que c’est réel, Windows 11 arrivera pour remplacer Windows 10. Le système d’exploitation de nouvelle génération a été divulgué dans une courte vidéo dans laquelle on peut voir le construire pour les développeurs. De même, des captures d’écran du menu Démarrer ou du panneau de configuration, entre autres, circulent sur les réseaux sociaux.





Satya Nadella, PDG de Microsoft, a annoncé que la semaine prochaine, Microsoft annoncera « l’un des développements les plus importants de Windows au cours de la dernière décennie ». Si vous faisiez référence à ce nouveau système d’exploitation, vous n’étiez pas sur la mauvaise voie. Dans cette nouvelle version il y a une refonte complète qui met l’interface à jour et ajoute de nouvelles fonctionnalités.

Quelles fonctionnalités Windows 11 aura-t-il en fonction des fuites

À Genbeta, ils ont compilé une série de caractéristiques que l’on peut voir dans le Fuite de Windows 11 à la suite des captures d’écran et des vidéos qui ont été publiées sur Internet à la fois sur les réseaux sociaux et sur les médias ayant accédé au système d’exploitation.

voici un premier aperçu de Windows 11. Il y a un nouveau menu Démarrer, des coins arrondis, un nouveau son de démarrage, et plus encore https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI – Tom Warren (@tomwarren) 15 juin 2021

Tout d’abord, nous pouvons voir comment la nouvelle interface et le menu Démarrer en particulier ils ressemblent beaucoup à ce qui était initialement attendu de Windows 10X, maintenant annulé. Nous voyons comment la barre des tâches collecte toutes les icônes au centre et un nouveau bouton est ajouté pour accéder au menu Démarrer.

Dans le menu Démarrer les Live Tiles classiques ont disparu et à la place nous avons un la grille à côté des fichiers récents et la possibilité d’éteindre l’appareil. Il s’agit d’une version initiale et finale, donc tout n’est pas encore fini et inclus, mais il semble aussi que le menu Démarrer va être beaucoup plus simple que celui de Windows 10. Pour le reste, c’est remarquable à quel point les fenêtres ont des coins arrondis Et ils laissent derrière eux le style pointu de Windows 10 et Windows 8. En parlant de fenêtres, la nouvelle version semble inclure une option pour ajuster automatiquement les fenêtres à écran partagé dans deux applications, trois applications ou quatre applications.

D’autres aspects qui ne semblent pas encore très développés sont le Microsoft Store, un magasin qui devrait être entièrement mis à jour. Dans les toutes premières versions, il existe également le nouveau système de widgets, qui vise à remplacer les Live Tiles. Lorsqu’il est chargé, il affiche des informations sur la météo, des nouvelles et plus encore.

Enfin, il y a de nouveaux fonds d’écran que vous pouvez maintenant télécharger, un mode sombre et un nouveau son de démarrage.

Nous aurons probablement plus de nouvelles et de détails sur tout cela le 24 juin prochain, lorsque Microsoft fêtera son événement dédié à Windows. La question est de savoir quand ce Windows 11 atteindra tous les utilisateurs, maintenant que nous savons que Windows 10 cessera d’être pris en charge en 2025.

Plus d’informations | Le bord